«Мутные воды» белорусского туризма

Соучредитель туристического портала Holiday.by Андрей БАРАШКО: «Большинство участников рынка живут сегодняшним днем: лавируют и стараются выжить».

- До пандемии белорусское турагентское сообщество было разрозненным с точки зрения общих действий и решений. У нас были достаточно консолидированы туроператоры, а сейчас объединились и турагенты. Да, это в основном мелкие игроки, но это именно те, кто работает непосредственно с туристами, стали вырабатывать общую тактику поведения. Центром консолидации стала РАТА - Республиканская Ассоциация Туристических Агентств. Это хорошо и для туристов, т.к. участники рынка приходят к единым стандартам и скоординированным действиям.

Почему турагентства объединились? Многие соседние государства (я уже не говорю про страны Северной Америки и Западной Европы) помогают своим участникам туристического рынка, выделяя средства на поддержку туротрасли. У нас этого не происходило и не происходит до сих пор. Поэтому бизнес-сообщество и стало объединяться - в одиночку такие вопросы не решаются.

Хотя в Беларуси границы формально открыты и карантина нет, все понимают, что «ложится» целая отрасль экономики, без работы остаются десятки тысяч человек. Государство довольно вяло пообещало туристической отрасли поддержку в виде нескольких пакетов помощи, однако ни один из них фактически не был принят. То есть власти сказали «А», но не сказали ни «Б», ни «В». Лучше было бы заявить честно: «Мы не будем помогать туротрасли!». Тогда бы бизнес-сообщество само начало искать выход из положения. Когда корабль тонет, нельзя ждать два месяца. Нужно или помочь заделать течь, или четко сказать: выплывайте сами.

Этот кризис еще раз продемонстрировал несовершенство нашего законодательства в области оказания туристических услуг. А именно то, что ответственность за неоказанные услуги полностью лежит на продавце этих услуг. С точки зрения потребителя, все понятно: он купил путевку в Турцию, есть чек. Если что-то случилось, и турист не вылетел, он может пойти в турфирму и потребовать обратно свои деньги. Но турбизнес - это составная услуга плюс еще и международная! Это даже не авиабилет - продажа кресла из одного пункта в другой. В цене путевки - трансферы, отели, экскурсии, банковские проценты...

Поэтому такая ответственность должна быть разделена субсидиарно:

агент несет ответственность за то, чтобы, например, подобрать туристу отель и забронировать его у оператора;

оператор отвечает за то, чтобы эта бронь была осуществлена, а отель соответствовал заявке;

наконец, принимающая сторона должна отвечать за отдых туриста.

Такие поправки в закон собирались принять еще весной, но что-то не сложилось и они не приняты до сих пор. И потребители оказались в ситуации, когда по закону все вопросы они должны решать с турагентами. Но денег на возвраты у турагентов физически нет! Ведь они берут их у туристов и тут же «трансферят» (за вычетом своей комиссии) оператору, а тот - бронирует тур и отель…

Сейчас мизансцена в туризме немного «застывшая». Мы наблюдаем резкую стагнацию рынка, а кризисного менеджмента в туризме до сих пор нет. Сложно сказать, что будет дальше, пока в «мутной воде» планы у всех большей частью краткосрочные. Уже слышно про «вторую волну» коронавируса… Все живут сегодняшним днем, лавируют и стараются выжить. Если все будет идти так, как сейчас, то ожидать возврата к докризисным показателям можно не раньше лета 2021 г.

Полностью эта публикация доступна подписчикам печатной и электронной версий: https://director.by/poluchit-zhurnal/podpisatsya

Диана КАЛЕНИК

Ссылки по теме:

«После кризиса бюджеты на путешествия будут существенно урезаны»

Какие изменения ожидают туристическую отрасль?