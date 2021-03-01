Упрощены требования при строительстве объектов 5-го класса сложности

26 февраля Александр Лукашенко подписал Указ №58 «Об осуществлении строительной деятельности».

Этот документ разрешает ввод в эксплуатацию объектов пятого класса сложности без получения заключений надзорных органов о соответствии этих объектов проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. К числу таких объектов отнесены: одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до 7 м, садовые домики, хозяйственные постройки на приусадебных, садовых и дачных участках, здания и сооружения агроэкотуризма, дороги, линии электроснабжения и связи.

Также изменены нормы резервирования средств подрядчиками, очевидно, в связи с ухудшением их экономической ситуации. В частности, Указ предусматривает снижение размера обязательного резервирования средств, предназначенных для исполнения подрядчиком обязательств по устранению недостатков строительных работ, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта - с 1,5% от стоимости выполненных работ до 0,5%.

Кроме того, подрядным организациям предоставлено право на использование 50% ранее зарезервированных средств, находящихся на специальном счете на дату вступления в силу Указа, на пополнение оборотных средств.

Как говорится в сообщении пресс-службы президента, этот документ принят в целях стимулирования предпринимательской инициативы и деловой активности в строительной деятельности, а также для упрощения порядка и сокращения сроков инвестиционного цикла возведения объектов.

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