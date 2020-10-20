Спрос на новые квартиры может упасть на 10-15%

Как рынок жилой недвижимости реагирует на очередной кризис - «Директору» рассказал аналитик Realt.by Артем САХАРЕВИЧ.

- В этом году удачными месяцами для рынка жилой недвижимости можно назвать только январь и февраль. В марте рынок получил первый удар. Во-первых, начал расти курс доллара, что напугало многих продавцов и покупателей. Во-вторых, банки резко сократили количество кредитных программ. В-третьих, из-за эпидемиологической обстановки люди не хотели ходить на просмотры квартир. В результате спрос на жилье весной сократился в два раза.

Постепенно количество сделок восстанавливалось. Но тут наступил август - и ситуация повторилась. Банки закрыли кредитование «вторички», опять начал расти курс, плюс - люди переключились на другие проблемы и им стало не до недвижимости.

По августовской статистике мы еще ничего не увидим, потому что здесь будут отражены сделки, которые стартовали пару месяцев назад. Но думаю, что осень уже будет очень жесткой. Скорее всего, спрос упадет еще примерно на 40%. И это - оптимистичный прогноз. Падение может быть и большим.

У застройщиков дела обстоят лучше, особенно у крупных. Потому что, несмотря на рост курса, у них сохранились собственные программы с банками. И пока что их не сворачивают. На «первичке», на мой взгляд, просадка спроса будет около 10-15%.

Что касается ситуации в регионах, то она зеркальна положению дел в столице. Вопрос только во времени. Наиболее развитые города реагируют в течение пары месяцев, остальные - до полугода. Я не жду, что в регионах будут какие-то местные особенности для рынка недвижимости. Возможно, более сильные города, такие как Брест или Гродно, легче справляются с ситуацией, чем города, завязанные исключительно на одном крупном предприятии.

Застройщики уже начали предлагать акции и снижать цены. По вторичному рынку буквально до 9 августа не было никакого движения, цены стояли на месте. Но после 9-го числа с каждой неделей количество людей, которые корректируют цены в объявлениях, растет. То есть и таких продавцов становится больше, и размер дисконта тоже растет. За это время появились квартиры, где стартовая цена уже сбросила 10-15%.

Но стоит сказать, что пока цены снижают лишь около 10% продавцов, которые здраво оценивают ситуацию и понимают, что скоро цена «просядет» очень сильно. Остальные 90% начнут действовать только осенью, а то и ближе к концу года. Я ожидаю, что до конца года цены в зависимости от ситуации в стране будут снижаться на 1-4% в месяц.

Анна ДЕЙЧ

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