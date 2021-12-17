В Беларуси хотят ужесточить требования к деятельности агроусадеб

Министерство спорта и туризма опубликовало изменения, которые планируется внести в Указ № 365 «О развитии агроэкотуризма».

Нововведений, которые могут повлиять на работу агроусадеб в Беларуси, предлагается несколько, но основными являются два. Во-первых, планируется установить минимальный размер участка, на котором можно осуществлять такую деятельность. Во-вторых, субъектами агроэкотуризма хотят оставить только тех лиц или организации, которые сами осуществляют деятельность по производству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции или ведут личное подсобное хозяйство.

Как говорится в обосновании к проекту документа, в течение 2020-2021 годов Министерством спорта и туризма совместно с облисполкомами проводились мероприятия по мониторингу действия Указа №365, а также инвентаризация агроэкоусадеб на предмет соответствия их деятельности нормам законодательства и концепции развития агроэкотуризма в Республике Беларусь. Как сообщается, была проанализирована работа свыше 2900 агроэкоусадеб, или 99% от их общего количества (на 1 января 2021 г. в Беларуси насчитывалось 2 936 субъектов агроэкотуризма).

По состоянию на 8 декабря 2021 г. министерством было установлено свыше 500 агроэкоусадеб, которые осуществляют свою деятельность на ограниченных площадях земельных участков (от 0,05 до 0,1 гектара). По мнению авторов обоснования к проекту Указа, «это не позволяет обеспечить выполнение совокупных условий по осуществлению деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (пункт 4 Указа №365). Более того, деятельность таких субъектов фактически сведена к сдаче внаем жилых комнат или жилого дома целиком на определенный временной период. При этом такие агроэкоусадьбы в основном расположены в пригородной зоне (до 20 км) относительно областных (районных) центров, в то время как цель Указа №365 - создание благоприятных условий для развития агроэкотуризма, улучшение условий жизни граждан в сельской местности, малых городских поселениях и совершенствование сельской инфраструктуры».

Поэтому в проекте Указа «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» предлагается установить совокупность условий, при полном соблюдении которых можно будет осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

Во-первых, это наличие свободных жилых комнат в агроэкоусадьбе для размещения туристов, общее количество которых (т.е. комнат) не должно превышать десяти. А также - наличие на праве собственности, постоянного или временного пользования земельного участка площадью не менее 0,14 гектара, соответствующего целевому назначению, установленному Указом №365. В министерстве считают, что участка меньшей площади недостаточно для создания условий по обеспечению полноценного отдыха туристов.

Во-вторых, осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности по производству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции или ведению личного подсобного хозяйства. А также - создание возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и архитектурными объектами, национальными культурными традициями соответствующей местности. Необходимо отметить, что в министерстве уже давно недовольны тем, что, по их мнению, деятельность отдельных агроусадеб свелась к закупке уже готовой продукции для организации питания и проведения мероприятий, отдаленных от агроэкотуризма (юбилеи, корпоративы, свадьбы и т.д.).

Кроме того, особо оговаривается тот факт, что использование жилых комнат в агроэкоусадьбе для размещения туристов в количестве, превышающем разрешенный максимум, а также для нужд, не связанных с осуществлением деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, запрещается. Относительно последнего запрета объяснение также дается в обосновании к документу. Там говорится, что по итогам мониторинга установлены агроэкоусадьбы, где часть комнат предоставляется для проживания агроэкотуристов, а часть - внаем (субнаем) индивидуальному предпринимателю или на иные цели, не связанные с оказанием услуг в сфере агроэкотуризма. В результате возникает вопрос о признании таких жилых домов агроэкоусадьбами. Их деятельность может считаться предпринимательской, и подлежит налогообложению в установленном порядке.

Впрочем, (пока!) даже с этими изменениями (проект Указа размещен на сайте «Правовой форум Беларуси») владельцы крупных усадеб сохраняют право на проведение мероприятий - тех же юбилеев, корпоративов, свадеб и пр., являющихся основными статьями их доходов. Предполагается, что в случае принятия этих поправок, они вступят в действие с 2023 года. В ближайшее время мы постараемся опубликовать комментарии специалистов, работающих в этой отрасли.

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