Торговля предоставит скидки социально уязвимым категориям населения

Соглашение с МАРТ подписали все крупнейшие торговые сети Беларуси. Скидка в размере 10% будет распространяться на 29 позиций социально значимых товаров.

Соглашение о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения было подписано 12 января. Его подписали 16 торговых субъектов, представляющих основные работающие в Беларуси торговые сети.

Как сообщается, представители торговли добровольно взяли на себя социальные обязательства и согласились оперативно (с 17 января 2022 г.) внедрить в свою работу механизм социальных скидок. Как он будет работать с учетом многоуровневой системы акций и накопительных программ в разных сетях - пока непонятно. Очевидно, в каждом торговом субъекте будет своя специфика, но главное - никаких компенсаций со стороны бюджета сетям не предусмотрено.

На первом этапе к Соглашению присоединились такие сети, как «Белмаркет», «Гиппо», «Виталюр», «Соседи», «Корона», «Евроопт», Green, АЛМИ, «Дорорс», «Белкоопсоюз», «Простор», «Санта». При этом все желающие субъекты торговли могут в любой момент поддержать предлагаемые Соглашением условия и подписать размещенную на сайте МАРТ форму о присоединении.

Скидки будут предоставляться пенсионерам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения. При этом покупателям необходимо будет подтвердить в магазине их принадлежность к социально уязвимым категориям предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи или справку о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия.

Предусмотрено, что ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (в настоящее время БПМ установлен в размере 288,01 руб.).

Что касается товаров, на которые предоставляются скидки, то их перечень установлен постановлением Совета Министров от 10 декабря 2021 г. №713. В нем на сегодняшний день 29 позиций социально значимых товаров. Таких, как хлеб, мука, яйца, некоторые виды мяса и птицы, молочная продукция, макароны, сахар, отдельные овощи и др.

В МАРТ по поводу подписания Соглашения отметили, что рост цен на продовольствие сохраняется на высоком уровне во всем мире. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в декабре 2021 г. годовой прирост мировых цен составил свыше 20%. В России, по предварительным данным Росстата, потребительские цены за 2021 год выросли на 8,4%, в том числе на продовольственные товары - на 10,6%. В Беларуси по итогам 2021 года инфляция на внутреннем рынке составила 9,97%, а на социально значимые товары - около 9%.

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