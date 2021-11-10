Очередной всплеск инфляции наблюдается в большинстве стран ЕАЭС

Эксперты Евразийского банка развития считают, что повышенное инфляционное давление сохранится до конца года, а в Беларуси и России центробанки даже могут поднять ключевую ставку.

В Беларуси годовая инфляция в сентябре 2021 г. разогналась с 9,8 (в августе) до 10,2%. В связи с этим официальный телеграм-канал ЕАБР отметил, что на фоне двузначной инфляции в ноябре-декабре текущего года Нацбанк может повысить ставку рефинансирования до 10%.

Как отмечают аналитики банка, в последние месяцы в Беларуси заметно активизировался рост кредитования, причем в основном в сегменте госсектора. Так, по данным ЕАБР кредитный портфель в национальной валюте за 9 месяцев вырос на 4,1%. При этом объемы кредитования госсектора увеличились на 11,1%, а частного бизнеса - на 1,8%. Это может быть связано с профицитом банковской ликвидности, которая пока выливается на кредитный рынок в ограниченных объемах. А также - с расширением объемов директивного кредитования.

Рост потребительских цен наблюдается во всех странах ЕАЭС. Так, в России в октябре он достиг 8,1% г/г. Это максимум с начала 2016 года. При этом месячный аннуализированный прирост потребительских цен (текущий уровень помесячной инфляции, скорректированный с учетом сезонности и экстраполированный на год вперед), по расчетам ЕАБР превысил 12%, что является максимумом с 2015 г.! Как отмечают эксперты, на российском рынке основным драйвером ускорения инфляции остаются продукты питания. Сохраняется также давление на цены ряда непродовольственных товаров, в том числе из-за удлинения сроков поставок, дефицита отдельных комплектующих и возросших инфляционных ожиданий. В таких условиях в декабре ЦБ РФ может пойти на увеличение ключевой ставки на 0,5-1 п.п.

В Казахстане в октябре годовая инфляция осталась на уровне 8,9%. Специалисты отмечают, что в октябре в стране наблюдался рекордный рост расходов на сырье и цен на готовую продукцию и услуги вследствие повышения стоимости энергоресурсов и нехватки материалов. Но, по оценкам ЕАБР, указанные факторы носят временный характер, и по мере их исчерпания инфляция в Казахстане начнет замедляться.

Потребительские цены в Армении в октябре выросли до 9,1% годовых после 8,9% в сентябре. Здесь рост цен также объясняется удорожанием продуктов питания и ряда непродовольственных товаров. Проинфляционными факторами продолжают выступать задержки поставок и повышение цен на продовольствие и сырье. ЕАБР ожидает замедления роста цен в Армении в декабре. Центральный банк Армении в ноябре сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25% на фоне стабилизации роста цен, инфляционных ожиданий и потребительского спроса.

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