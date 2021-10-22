После летнего «затишья» инфляция снова пошла в рост

В сентябре 2021 г. годовой прирост потребительских цен составил 10,2%, а на социально значимые товары - 9,9%.

Как сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, на увеличение темпов инфляции основное влияние оказал рост цен на мясо и мясопродукты, и плодовоовощную продукцию на фоне повышения регулируемых цен на автомобильное топливо, а также повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги высшего образования.

В сентябре по сравнению с августом 2021 г. фиксировался прирост цен на мясо и мясопродукты на 3,9% (ввиду принятия решения о компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы), фрукты (прежде всего, импортного происхождения - цитрусовые и бананы) и овощи на 5,5 и 10,6% соответственно, а также одежду.

Повышенный рост цен на продукты питания, по оценке МАРТ, преимущественно обусловлен сохранением негативных тенденций на внешних рынках. Так, по данным антимонопольного ведомства, годовой прирост мировых цен на продовольствие в сентябре 2021 г. составил 30,7% (месяцем ранее - 30,8%). В Российской Федерации продукты питания за год подорожали на 10,2%, а общая инфляция ускорилась до 7,4%. Это максимальное значение с июня 2016 г.

За месяц в Беларуси также выросли цены на табачные изделия (+1,1%), водку (+0,4%), произошло плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (горячее водоснабжение подорожало на 9,5%) и на услуги высшего образования (+8,3%). Продолжается рост цен на автомобильное топливо (порядка 2% за месяц).

Напомним, что изначально инфляция в Беларуси по итогам 2021 года ожидалась в пределах 5%, но уже в апреле Нацбанк скорректировал прогноз до 7,5%, а в июле ухудшил его до 9,6%.

Ссылки по теме:

Годовая инфляция в июле впервые снизилась

Инфляция «по ощущениям» достигла почти 13%