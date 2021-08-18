Годовая инфляция в июле впервые снизилась

По данным МАРТ, прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился с 9,9 до 9,8%

По оценке Министерства антимонопольного регулирования и торговли, замедлению годового прироста инфляции способствовало постепенное нивелирование шоков роста мировых цен на продовольствие на фоне мер, принимаемых в области денежно-кредитной и ценовой политики. По данным МАРТ, в июле годовой прирост мировых цен на продовольствие замедлился до 28,9% (в июне - 31,8%).

Из положительных тенденций на внутреннем рынке в министерстве отмечают замедление прироста цен на плодовоовощную продукцию до 4,6% (8,6% в июне), а также тарифов на жилищно-коммунальные услуги - до 9,5% (10,6% в июне) и услуг пассажирского транспорта - до 15,7% (18,1% в июне).

При этом наблюдается ускорение роста цен на обувь - до 6,6% (4,5% в июне), а также продолжающийся рост цен на мясо и мясопродукты (10,8% в июле против 10,2% в июне). За месяц на 1,1% выросли цены на кондитерские изделия, на 3,1% - тарифы на туристические услуги (во многом - за счет роста тарифов на авиаперевозки из-за закрытия воздушного пространства стран-соседей).

В сфере регулируемого ценообразования по итогам июля прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,5%. При этом цены на медицинские услуги в июле выросли на 0,3%, на водку и табачные изделия - на 0,7 и 0,8% соответственно (причиной названо повышение ставок акцизов). Цены на автомобильное топливо увеличились на 2% - как сообщается, за счет увеличения мировых котировок на нефть.

Данные белорусской статистики в целом совпали с ожиданиями специалистов Евразийского банка развития. В ЕАБР также отметили замедление месячной базовой инфляции в Беларуси. Ее значение с устранением сезонных колебаний в июле оценивается банком в 0,5-0,6%, в то время как в феврале-июне оно находилось в диапазоне 0,8-0,9%.

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