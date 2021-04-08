МАРТ хочет вернуть классификацию объектов общепита

Проект документа выложен на сайте министерства для общественного обсуждения.

После выхода Декрета №7 ряд нормативных документов, регулирующих деятельность объектов общественного питания, был отменен. В том числе, и Инструкция о порядке классификации таких объектов, утвержденная постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 6 октября 2016 г. №32. Она была признана утратившей силу в связи с принятием МАРТ постановления №36 от 16 апреля 2019 г.

Почему сейчас министерство решило вновь вернуться к этому вопросу? В обосновании, которое также размещено на сайте МАРТ, говорится, что «в настоящее время отсутствует нормативный правовой акт, которым субъекты могут руководствоваться при определении типов объектов» и что «Декретом № 7 субъектам предоставляется только право, а не обязанность не устанавливать типы объектов».

Но главная причина, возможно, в другом. Вот что говорится в обосновании необходимости принятия документа: «Применение такой классификации позволит субъектам общественного питания (далее - субъекты) определять тип объекта общественного питания (далее - объект), что особенно важно при определении ассортимента реализуемой продукции общественного питания и товаров (далее - продукции), ее разнообразия, технической оснащенности объекта, составе помещений объекта, в том числе при введении ограничений к продаже отдельных видов продукции и товаров в зависимости от типа объекта общественного питания».

Хотя авторы проекта НПА утверждают, что его принятие не повлечет введения новых административных процедур в отношении субъектов хозяйствования, возникает вопрос: не станет ли это поводом для введения ограничений по типам объекта? Например, по ассортиментному перечню, режиму работы, площади зала и кухни, техническому оснащению и пр., что было отменено Декретом №7.

Кстати, любопытен перечень объектов общепита, который предлагается установить: бар, буфет, вагон-ресторан, заготовочный объект (цех), закусочная, кафе, кафе быстрого обслуживания, кафетерий, кондитерская, кофейня, купе-бар, купе-буфет, летнее сезонное кафе, летняя площадка (продолжение зала), лобби-бар, магазин кулинарии, мини-бар, мини-кафе, ресторан стационарный, ресторан быстрого обслуживания, столовая, столовая-раздаточная, фудтрак и иные.

Обсуждение документа продлится до 11 апреля 2021 г. включительно. Замечания и предложения по проекту постановления можно направить на электронный адрес: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. или оставить на сайте «Правовой форум Беларуси». Предположительно документ вступит в силу с 8 июля 2021 г.

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