В Беларуси раскрыт картельный сговор

К ответственности за нарушение антимонопольного законодательства могут привлечь 15 компаний.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о масштабном расследовании на рынке средств защиты растений. По данным ведомства, его итогом стало выявление антиконкурентного соглашения, участниками которого являлись 15 компаний. Поводом для начала расследования послужили материалы, представленные в МАРТ Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Витебской области.

Как считают в антимонопольном ведомстве, картель действовал на территории всей республики. Компании реализовывали определенные стратегии поведения. Например, в течение 2020 года участники картеля поддерживали цены на торгах на поставку средств защиты растений. Кроме этого, МАРТ считает установленным факт раздела рынка участниками картеля по кругу потребителей. Как сообщается, участники картеля договаривались, кто должен стать победителем в процедурах закупок средств защиты растений. При этом были определены «ценовые пороги», ниже которых цены на торгах опускаться не должны.

МАРТ приводит объяснение руководителя одной из компаний-участниц картеля, который сообщил, что «при процедурах снижения цен участники торгов (дилеры) должны договариваться - до какого уровня снизить цену на то либо иное СЗР. Также участники соглашения должны соблюдать территориальный принцип, т.е. участвовать в тендерах в тех регионах, где имеется региональный представитель, либо хозяйство является стратегическим партнером данного дилера».

В министерстве акцентировали внимание на том обстоятельстве, что затраты на приобретение средств защиты растений составляют значимую долю в себестоимости производства продукции растениеводства, и поэтому их приобретение по завышенной стоимости не могло не повлиять на конечную цену продукции в дальнейшем как для переработчиков, так и для населения.

Теперь, вероятно, участники картеля будут привлечены к административной ответственности. В сообщении министерства отмечается, что минимальный штраф за такое нарушение составляет 400 базовых величин, при этом каждой компании грозит штраф до 10% от суммы выручки от реализации средств защиты растений за год.

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