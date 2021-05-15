Чаще всего права потребителей нарушаются в торговле

По данным МАРТ, на розничную торговлю, включая продажу товаров в интернет-магазинах, приходится 43% жалоб.

В 1 квартале 2021 года Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), а также исполкомами всех уровней было рассмотрено 2 239 обращений граждан (на 12% меньше, чем в 2019-м), связанных с нарушением прав потребителей. Наибольшее количество таких обращений рассмотрено Минским горисполкомом и администрациями районов г. Минска (31% от общего количества). Исполкомами Минской области рассмотрено 14% обращений, Брестской - 13%, Могилевской - 11%, МАРТ - 10%, остальными - менее 10%.

Как следует из анализа жалоб и обращений, основной сферой деятельности, где чаще всего нарушаются права потребителей, по-прежнему остается розничная торговля. В 1 квартале 2021 г. по вопросам, связанным с продажей товаров (в том числе продажа товаров посредством интернет-магазинов), поступило 43% от общего количества обращений.

Еще 30% обращений касались вопросов защиты прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг; 11% - бытового обслуживания населения и услуг сервисных центров; 9% - туристических услуг, услуг перевозчиков автомобильным транспортом, услуг связи, медицинских услуг, финансовых услуг и других; 2% - услуг общественного питания, 5% - иных вопросов.

По результатам рассмотрения письменных и электронных обращений в досудебном порядке потребителям возмещен материальный ущерб на сумму 115,2 тыс. рублей. По неразрешенным в досудебном порядке вопросам исполкомами было подано 36 исков в суд о защите прав потребителей. В целях защиты нарушенных прав потребителей составлено 86 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 73 предписания о прекращении нарушений.

Как отмечают в МАРТ, анализ обращений граждан показывает, что в январе-марте т.г. наиболее часто потребители обращались в МАРТ и исполкомы по таким вопросам, как: нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара; приобретение товаров ненадлежащего качества; предоставление недостоверной информации о товарах; невозможность возврата товаров; качество торгового обслуживания и др.

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