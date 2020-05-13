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Усилить защиту прав потребителей финансовых услуг

Подробности

Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект закона «Об изменении законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей».

 

Данный документ предусматривает корректировку закона Республики Беларусь №90-З «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 г по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

 

финансовые услуги

 

Как сообщили в Нацбанке, предметом правового регулирования проекта закона являются:

 

  • общественные отношения в рамках функционирования системы защиты прав потребителей финансовых услуг;
  • общественные отношения по обеспечению защиты прав потребителей услуг, связанных с отношениями, вытекающими из договоров потребителя с банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, из договоров потребителя в рамках лизинговой деятельности с лизинговой организацией, из договоров потребителя в рамках микрофинансовой деятельности, деятельности по совершению инициируемых физическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс), страховой деятельности, деятельности на рынке ценных бумаг.

 

Проектом закона предлагается:

 

  • установить общие подходы к защите прав потребителей финансовых услуг, а также определить институциональную систему защиты их прав;
  • закрепить принцип добросовестного (ответственного) оказания финансовых услуг и подходы к защите прав потребителей финансовых услуг в случае несоответствия данному принципу;
  • определить возможность внесудебного порядка рассмотрения жалоб потребителей финансовых услуг, в том числе порядок создания и функционирования уполномоченной организации по защите прав потребителей финансовых услуг – Центра по защите прав потребителей финансовых услуг;
  • уточнить компетенцию Национального банка и Министерства финансов в области защиты прав потребителей.

 

«Принятие закона позволит определить особенности правового регулирования порядка оказания финансовых услуг, информирования потребителей о них, а также будет способствовать формированию эффективного механизма защиты прав потребителей финансовых услуг», — говорится в сообщении Нацбанка.

 

Общественное обсуждение законопроекта продлится с 13 по 23 мая 2020 г.

 

Источник: ПраймПресс

 

 