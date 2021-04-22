МАРТ не будет регулировать цены в общепите

В министерстве считают, что отрасль и так понесла потери из-за COVID-19, а ее вклад в формирование инфляции незначителен

Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на пресс-конференции «Об актуальных вопросах обеспечения ценовой и финансовой стабильности».

- Общественное питание представлено у нас в основном частной формой собственности. Это предприятия, которые наиболее пострадали в результате пандемии, и до сих пор не восстановили обороты. Так, если розничный товарооборот в целом по стране снизился на 3,6%, то в общественном питании - на 20%. В конце прошлого года вклад общественного питания в инфляцию оценивался в 0,13%. Это столько же, сколько, например, у одного только вида фруктов - бананов, - заявил министр.

Действительно, ситуация в общепите в 2020 году была крайне сложной, несмотря на минимальные ограничения работы таких объектов. По итогам 2020 года Ассоциация рестораторов отмечала, что товарооборот отрасли в сопоставимых ценах составил 80% к уровню 2019 года. Выручка от реализации в организациях общественного питания за январь-ноябрь 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019-го уменьшилась на 9%, а доля убыточных организаций достигла 50,6%, и выросла в 4,4 раза. Поэтому в МАРТ даже была создана межведомственная рабочая группа для решения проблем в этом бизнесе.

Кстати, Владимир Колтович сделал еще одно интересное заявление, которое касается преимущественно организаций государственной формы собственности, но не только. Он подтвердил, что в последнее время в стране значительно выросли объемы закупок из одного источника. А это, как правило, увеличивает цену товара. Поэтому до конца года МАРТ намерен обратить особое внимание на закупки за счет собственных средств, осуществляемые, в том числе, предприятиями с государственной долей собственности.

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