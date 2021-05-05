В общепит могут вернуть пластиковую посуду

МАРТ предлагает значительно сократить список «запрещенных» одноразовых пластиковых изделий.

Министерство уже вынесло на общественное обсуждение проект постановления «Об изменении постановления министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 февраля 2020 г. №14». Этот документ размещен на сайте «Правовой форум Беларуси» и до 14 мая там можно оставить замечания и предложения по проекту постановления.

В обосновании авторы документа, по сути, признают, что страна оказалась не готова к столь радикальным мерам по запрещению пластика. Прежде всего, ввиду отсутствия собственного производства многих видов альтернативной одноразовой посуды из экологически безопасных материалов, предназначенной для упаковывания продукции общественного питания в газомодифицированной среде и под вакуумом. А также - обеспечивающей нужную герметичность, жиро- и влагостойкость, позволяющую сохранить качество упакованной продукции.

В результате субъекты хозяйствования вынуждены приобретать упаковку импортного производства, цена которой превышает стоимость аналогичной одноразовой продукции из пластика в среднем в 2-4 раза.

В связи с этим Перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания, установленный постановлением МАРТ от 19 февраля 2020 г. №14 предлагается сократить. Если эти изменения будут одобрены, в общепит могут вернуться пластиковые стаканы объемом 300 мл и более, трубочки (соломинки) для напитков, а также контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.

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