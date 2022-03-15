Как обезопасить кафе, бар или ресторан от вирусов и инфекций в эпоху эпидемий?

О том, что Covid-19 опасен не только для людей, но и для бизнеса стало понятно с первых месяцев пандемии. С февраля 2020 года деловая жизнь всего мира оказалась под угрозой. Особенно сильно пострадали заведения общественного питания, музеи, туристические комплексы, кинотеатры, тренажерные залы, косметические кабинеты, небольшие магазинчики и другие общественные места, куда так привыкли ходить люди в «доковидные времена».

Сильнее всего короновирус ударил по заведениям общепита. За год пандемии только в одной Москве закрылось более двух с половиной тысяч кафе, закусочных и ресторанов. Но обошла эта проблема стороной и Беларусь, хотя в нашей стране не случился локдаун и не вводились запреты или ограничения на работу заведений общественного питания. Еще в конце весны 2021 года выручка кафе, закусочных и заведений фаст-фуда сократилась на 45-60%, а ресторанов на 90-95%.

Не сложно догадаться, отчего так происходит. В разгар эпидемии Covid-19 не прекращаются призывы оставаться дома, ведь это, в сущности, одна из самых действенных мер, чтобы избежать заражения. Многие офисы перешла на удаленную работу, закрыли свои двери спортивные залы, перешли на дистанционное обучение обучающие центры и языковые школы. Но ведь нельзя же поставить всю жизнь на паузу, как нельзя все без исключения сферы деятельности перевести на работу через Интернет. Как же обезопасить гостей заведения, работников офисов, учеников и отдыхающих?

Простой и действенных выход из ситуации предлагает компания Zepter International. Специалистами компании в коллаборации с ведущими европейскими врачами были разработаны уникальные системы очистки воздуха Therapy Air Ion и TherapyAir Smart для офисов, кафе и жилых домов. Они не только эффективно борются с мелкими частицами и механическими загрязнениями, пылью и неприятными запахами, но также уничтожают вирусы, бактерии, частички плесени и прочие патогены, в том числе возбудители Covid-19.

TherapyAir Smart – это комплексная многоступенчатая система фильтрации и ионизации воздуха в сочетании с его обеззараживаем. Благодаря сложной системе фильтров, состоящих из предварительного фильтра с ионами серебра, фильтра с активированным углем и нера-фильтров, TherapyAir Smart удаляет из воздуха 99,9% вредных частиц, патогенов, загрязняющих газов и неприятных запахов, в том числе запахов пищи и сигаретного дыма. Встроенная в устройство дезинфицирующая ультрафиолетовая лампа, имитирующий бактерицидные свойства солнечного света, надежно защищает помещение и всех присутствующих в нем от переносимых по воздуху патогенов, препятствуя их размножению и, в итоге, уничтожая их. А благодаря отрицательно заряженным ионам очищенный воздух также способствует повышению аппетита, ускорению обмена веществ и нормализации артериального давления. Что особенно важно, благодаря своей уникальной форме и конструкции, TherapyAir Smart способно обеспечить чистым обеззараженным воздухом помещение площадью 71 квадратный метр на 360 градусов. Прибор прост в эксплуатации, имеет led-экран, а также встроенные датчики, которые способны самостоятельно определить степень загрязнения воздуха и настроить прибор на нужный режим очистки.

Специально для тех, кто ценит каждый сантиметр пространства, был создан компактный и лаконичный в своем дизайне очиститель воздуха Therapy Air Ion. Это небольшое устройство имеет пятиступенчатую систему очистки, фильтрации и ионизации воздуха и идеально подходит для небольших офисов, закусочных и жилых домой. Устройство легко и надежно крепится к стене и не занимает лишнего места. Но не обманывайтесь внешним видом! Therapy Air Ion – это мощный очиститель воздуха, оснащенный предварительным электростатическим фильтром, средним фильтром, нера-фильтром, а также нера-фильтром тонкой очистки и угольным фильтром. В совокупности, они представляют из себя надежный барьер для 99,9% любых механических загрязнений, вирусов, бактерий, плесени и ее производных, а также вредных газов и неприятных запахов. Кроме того, очиститель воздуха обогащает воздух отрицательными ионами, что благотворно сказывается на самочувствии людей, проводящих много времени в помещении. Therapy Air Ion очень прост в обслуживании, фильтры снимаются и легко очищаются от загрязнения проточной водой без помощи специалистов.

Системы очистки воздуха от Zepter International прошли сертификацию в независимой немецкой лаборатории и признаны эффективным способом защиты от Covid-19. А потому станут отличным решением в период пандемии для офисов, заведений общественного питания, торговых павильонов, кинотеатров и иных мест скопления людей, где риск заражения чрезвычайно высок. Эти компактные и простые в эксплуатации и обслуживании устройства позволят сохранить здоровье, уберечь себя, коллег и клиентов от респираторных заболеваний, повысить работоспособность и создать приятную атмосферу, когда хочется дышать полной грудью. Ведь всем нам хочется знать, что, приходя на работу или в кафе, мы находимся в безопасности, а риски заразиться короновирусом или иным респираторным заболеванием сведены к минимуму.