Подкаст Директора - диалог с психологом о рынке труда в 2023 году

Подкаст Директора: "Глобальные изменения на рынке труда в связи с массовым появлением различных систем искусственного интеллекта". К чему готовиться работнику и нанимателю. Впервые машины заменяют работников умственного труда. Глобализация рынка труда - не только угроза, а шанс сделать новую карьеру. Повторение уроков истории - чем похожи страхи луддитов первой четверти XIX века и современных работников? Неожиданные наблюдения на развитых рынках труда - число рабочих мест для людей не только не сокращается, но и, наоборот, увеличивается. Нейросети и искусственный интеллект - это угроза, как SkyNet ("Терминатор"), или отличные помощники человеку, как TARS ("Интерстеллар"). Почему в последние годы все так носятся с этими 'soft-skills'? В чем их важность? Зачем нужен психолог в современном мире радикальных и постоянных изменений? Психолог - аналог фитнес-тренера, только для головы :-) Download

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Подкаст Директора - диалог с психологом о рынке труда в 2023 году