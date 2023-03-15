Подкаст Директора - диалог с психологом о рынке труда в 2023 году

Подкаст Директора: "Глобальные изменения на рынке труда в связи с массовым появлением различных систем искусственного интеллекта". К чему готовиться работнику и нанимателю.
- Впервые машины заменяют работников умственного труда.
- Глобализация рынка труда - не только угроза, а шанс сделать новую карьеру.
- Повторение уроков истории - чем похожи страхи луддитов первой четверти XIX века и современных работников?
- Неожиданные наблюдения на развитых рынках труда - число рабочих мест для людей не только не сокращается, но и, наоборот, увеличивается.
- Нейросети и искусственный интеллект - это угроза, как SkyNet ("Терминатор"), или отличные помощники человеку, как TARS ("Интерстеллар").
- Почему в последние годы все так носятся с этими 'soft-skills'? В чем их важность?
- Зачем нужен психолог в современном мире радикальных и постоянных изменений? Психолог - аналог фитнес-тренера, только для головы :-)