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Подкаст Директора: "Трудоустройство OVERQUALIFIED"

Информация о материале
Подготовка и прохождение собеседований высококвалифицированными специалистами

Подкаст Директора в рубрике 'Трудоустройство OVERQUALIFIED'. Тема передачи: "Подготовка и прохождение собеседований высококвалифицированными специалистами". В обсуждении принимают участие: мотивационный спикер и ментор Павел Граблевский и интерим-эксперт по развитию бизнеса Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Ошибки в самопрезентации высококвалифицированных специалистов.

  2. Как создать у себя самого "правильное" настроение перед собеседованием.

  3. Почему так важны soft-skills для квалифицированных специлистов и как о них говорить и как их презентовать.

  4. Что делать, если вы не проходите собеседования из-за проблем к опытом у нанимающего HR-менеджера?

  5. Понятие "culture fit" - важный фактор оценки кандидата на собеседовании.

  6. Как оверквалам преодолевать стереотип "Молодой специались не умеет работать, опытный специалист умеет не работать!"

  7. Рекмоендации опытным соискателям как показывать и говорить о своих достижениях и готовности

 

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