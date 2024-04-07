Подкаст Директора: "Трудоустройство OVERQUALIFIED"

Подкаст Директора в рубрике 'Трудоустройство OVERQUALIFIED'. Тема передачи: "Подготовка и прохождение собеседований высококвалифицированными специалистами". В обсуждении принимают участие: мотивационный спикер и ментор Павел Граблевский и интерим-эксперт по развитию бизнеса Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
Ошибки в самопрезентации высококвалифицированных специалистов.
Как создать у себя самого "правильное" настроение перед собеседованием.
Почему так важны soft-skills для квалифицированных специлистов и как о них говорить и как их презентовать.
Что делать, если вы не проходите собеседования из-за проблем к опытом у нанимающего HR-менеджера?
Понятие "culture fit" - важный фактор оценки кандидата на собеседовании.
Как оверквалам преодолевать стереотип "Молодой специались не умеет работать, опытный специалист умеет не работать!"
Рекмоендации опытным соискателям как показывать и говорить о своих достижениях и готовности
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