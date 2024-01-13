Подкаст Директора: "Какие ошибки оставить в прошлом и не повторять их в 2024"

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "Какие ошибки управления оставить в прошлом и не повторять в 2024 году". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
Ошибки планирования в бизнесе - самые популярные ошибки
Подкрепление планирования обязательными регулярными действиями
Чрезмерная рефлексия в современном мире бизнеса. Извлекайте опыт из ошибок вместо выращивания печали и сожалений.
Начните прислушиваться к окружающим вас людям!
Ошибки позиционирования компании, продукта или услуги
На что обратить внимание в финаносовом планировании
О важности наличия трех видов планов. И метод четырёх "Что будет, если?.."