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Подкаст Директора: "Какие ошибки оставить в прошлом и не повторять их в 2024"

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Подкаст Директора: "Какие ошибки оставить в прошлом и не повторять их в 2024"

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "Какие ошибки управления оставить в прошлом и не повторять в 2024 году". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Ошибки планирования в бизнесе - самые популярные ошибки

  2. Подкрепление планирования обязательными регулярными действиями

  3. Чрезмерная рефлексия в современном мире бизнеса. Извлекайте опыт из ошибок вместо выращивания печали и сожалений.

  4. Начните прислушиваться к окружающим вас людям!

  5. Ошибки позиционирования компании, продукта или услуги

  6. На что обратить внимание в финаносовом планировании

  7. О важности наличия трех видов планов. И метод четырёх "Что будет, если?.."

 

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