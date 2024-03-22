Подкаст Директора: "Трудоустройство OVERQUALIFIED"

Подкаст Директора в рубрике 'Трудоустройство OVERQUALIFIED'. Тема передачи: "Проблемы поиска работы квалифицированными сотрудниками и причины возникновения этих проблем". В обсуждении принимают участие: мотивационный спикер и ментор Павел Граблевский и интерим-эксперт по развитию бизнеса Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
Что такое проблема "оверквалифайд" при поиске новой работы?
Страхи работодателя при найме профессионала.
Ошибки опытных специалистов при позиционировании себя на рынке труда.
С чего следует начать исправление ситуации.
Как решаются аналогичные проблемы в других странах.
Оборотная сторона эффекта Даннинга-Крюгера как основная проблема квалифицированных специалистов
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