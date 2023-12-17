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Подкаст Директора: "EXIT-management - как правильно нанять управляющего вашим бизнесом?"

Информация о материале
EXIT-management - как правильно нанять управляющего вашим бизнесом?

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "EXIT-management - как правильно нанять управляющего вашим бизнесом?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Первое поколение бизнесменов подходит ко времени выхода из активного управления бизнесом.

  2. Какие проблемы возникают в привлечении своих детей к управлению компанией, созданной родителями?

  3. Оптимальная стратегия вовлечения детей в бизнес родителей - когда и с чего стоит начинать.

  4. О свободе выбора и передаче освоенных родителями навыков.

  5. Предоставляйте детям возможности, а не обязанности!

 

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