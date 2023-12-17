Подкаст Директора: "Безопасность бизнеса - что это и как работает?"

Подкаст Директора в рубрике 'Безопасность бизнеса'. Тема передачи: "Что такое безопасность бизнеса. Советы профессионала накануне новогодних праздников". В обсуждении принимают участие: соучредитель группы компаний "Агентство Безопасности Бизнеса" Виктор Черевашко и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
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Какие виды безопасности нужно обеспечивать бизнес для комплексной защиты
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Предновогодние хлопоты - как обезопасить бизнес на время новогодних каникул? Прикладной чеклист.
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Как обеспечить качественную работу охранников офиса, склада или автопарка в праздничные дни.
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Выбор отдельных услуг или заказ комплексной услуги? Что такое аудит безопасности бизнеса.
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Где узнать подробнее об услуге организации защиты бизнеса?
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