Подкаст Директора: "Безопасность бизнеса - что это и как работает?"

На фоне коротких световых дней в зимний сезон, 22 декабря в Беларуси сверкает не только морозное солнце, но и искра гордости всех работников энергетической отрасли. Этот день является профессиональным праздником тех, кто обеспечивает нам тепло, свет и энергию, независимо от времени суток и погодных условий. День энергетика отмечается в честь тех, чья работа — это дарить комфорт и развитие обществу.