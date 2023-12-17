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Подкаст Директора: "Безопасность бизнеса - что это и как работает?"

Информация о материале
Безопасность бизнеса - что это и как работает?

Подкаст Директора в рубрике 'Безопасность бизнеса'. Тема передачи: "Что такое безопасность бизнеса. Советы профессионала накануне новогодних праздников". В обсуждении принимают участие: соучредитель группы компаний "Агентство Безопасности Бизнеса" Виктор Черевашко и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Какие виды безопасности нужно обеспечивать бизнес для комплексной защиты

  2. Предновогодние хлопоты - как обезопасить бизнес на время новогодних каникул? Прикладной чеклист.

  3. Как обеспечить качественную работу охранников офиса, склада или автопарка в праздничные дни.

  4. Выбор отдельных услуг или заказ комплексной услуги? Что такое аудит безопасности бизнеса.

  5. Где узнать подробнее об услуге организации защиты бизнеса?

 

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Агентство Безопасности Бизнеса - abbiz.by

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