Нашли виновника? Уволить или оставить? Подводные камни или тайная жемчужина?

Проведенное служебное расследование в организации выявило (определило) виновника происшествия. Что делать дальше? В большинстве своем руководители зачастую принимают единственно правильное решение (по их мнению) – уволить работника и постараться на него вдогонку повесить ущерб. Какие ещё есть варианты - читайте в новой тематической статье!

Возможно, это и верно, если это действительно недобросовестный человек, пришедший работать в компанию, имея далеко не благородные цели. С такими работниками нужно расставаться без сожаления, раз и навсегда. Выявлять таких сотрудников - работа службы безопасности (СБ) в купе с кадровым подразделением. Это возможно сделать на ранних стадиях, если в компании правильно настроены бизнес-процессы в рамках единой корпоративной безопасности. Главное следует помнить, что СБ не панацея от всех неприятностей и инцидентов.

Вернемся к стадии проведенного расследования - виновник выявлен.

Эксперты Группы Компаний «Агентство безопасности бизнеса», исходя из многолетнего опыта, рекомендуют для начала детально разобраться в причинах происшествия и возможных мотивах виновника.

Как говорилось в предыдущей статье – каждый инцидент по-своему уникален. Нужно помнить всегда – мало найти виновника и наказать его. Главное – это разобраться в причинах произошедшего, сделать соответствующие выводы и принять верные управленческие решения.

В нашей практике был случай, когда один достаточно опытный, грамотный и надежный работник, имеющий доступ к денежным средствам в один момент пытался тайно одолжить (похитить) у предприятия небольшую сумму. Т.к. обороты у организации большие, то вероятно этого бы даже не заметили. Выявить инцидент помогла информационная безопасность. После вскрытия происшествия директор хотел незамедлительно уволить нерадивого сотрудника. Однако службы безопасности попросила взять паузу, чтобы разобраться в случившемся. Неоднократные беседы с виновником, анализ его переписки и работы результата не дали. Лишь один коллега случайно обмолвился, что у виновного тяжело болеет мать, и он собирает деньги на операцию. После подтверждения информация была доложена директору и учредителям компании. Посовещавшись, руководство компании приняло решение оплатить операцию и не увольнять ключевого сотрудника. В итоге компания, совершив благородный поступок, сохранила необходимого сотрудника и одновременно повысила лояльность и уважение не только его, но и всего коллектива.

Виктор Черевашко, Дмитрий Остапович

Группа Компаний «Агентство безопасности бизнеса»