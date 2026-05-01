Как работать, когда запчастей нет: восстановление оборудования в условиях ограниченных поставок

Когда предприятие не может купить оригинальную запчасть, проблема быстро перестаёт быть технической. Она становится управленческой: как не остановить производство, не потерять деньги и не ждать снятия ограничений, если оборудование нужно запускать уже сейчас?

В подкасте журнала «Директор» Алексей Колб и инженер-конструктор Павел Самута ( https://pavelsamuta.com ) обсуждают восстановление промышленного оборудования в Беларуси в условиях санкций и ограниченных поставок. В центре разговора — реальные ситуации, когда западные производители больше не поставляют детали, а бизнесу приходится искать инженерное решение внутри страны или через альтернативные производственные площадки.

Павел рассказывает кейс предприятия по переработке стеклобоя, где износ уникальных барабанов мог остановить производственную линию. Решением стали точные замеры, анализ материалов, подготовка конструкторской документации и подбор производителя, который смог изготовить крупногабаритные детали с нужной точностью.

