Комплексное обеспечение безопасности бизнеса: Часть 4: Экономическая безопасность.

Обеспечение финансовой стабильности и защита от неожиданных угроз — вот задачи, перед которыми стоит каждый бизнес. В нашей новой статье мы разбираем, почему экономическая безопасность становится ключевым элементом успеха. Погружаемся в детали экономической безопасности и делимся чеклистом для вашего успеха.

С точки зрения бизнеса, вероятно, одну из самых главных составляющих корпоративной безопасности занимает именно экономическая. Складывая воедино множество определений этого термина можно смело выделить следующее. Экономическая безопасность - это набор инструментов и возможностей для обеспечения финансовой стабильности компании и ее конкурентоспособности на рынке, защита от внешних и внутренних угроз, прогнозирование и анализ влияния экономической, политической или иной обстановки на деятельность предприятия, предотвращение и локализация финансовых, материальных и других потерь.

Учитывая сложность термина, исходя из сложившейся практики, служба экономической безопасности организации зачастую полностью выполняет роль корпоративной безопасности, ну за исключением, наверное, информационной безопасности. Но всё-таки, по мнению экспертов, возлагать весь функционал безопасности на специалистов экономической безопасности ошибочно и в корне неправильно, т.к. каждый должен заниматься именно своим делом, в чем он является профессионалом.

Чем же занимается экономическая безопасность в бизнесе? На самом деле спектр обязанностей и возможностей достаточно обширен. Среди основных можно выделить проверки контрагентов, сделок, инвестиционных проектов, бизнес-планов, заложенного имущества, процедур закупок, установление аффилированности лиц и имущества, анализ информации и проведение разведки по открытым источникам (OSINT), работа с дебиторской задолженностью и многое другое.

Однозначно можно сказать, что стандартного варианта службы экономической безопасности для предприятий не существует. На это влияет много факторов – размер, сфера и направление бизнеса, экономическая ситуация в стране и на рынке, конкурентная среда, и т.д.

В каждом конкретном случае специалисты Группы Компаний «Агентство безопасности бизнеса» советуют для начала провести аудит безопасности организации, выявить проблемы (в т.ч. потенциальные), риски, возможные форс-мажорные ситуации. Далее следует разработать план-стратегию службы безопасности и ее функционал, набрать персонал, соответствующий квалификации и требованиям.

Ключевые показатели экономической безопасности: как не потерять главное

Чтобы бизнес оставался устойчивым и успешным, руководителям следует следить за несколькими ключевыми показателями:

Ликвидность: Обеспечьте наличие достаточных финансовых ресурсов для текущей деятельности. Дебиторская задолженность: Эффективный контроль за задолженностью обеспечивает финансовую устойчивость. Экономическая эффективность проектов: Регулярный анализ гарантирует успешное внедрение и устойчивость проектов. Стабильность кадрового потенциала: Уделяйте внимание кадровым ресурсам, вовлекайте сотрудников в обучение и развитие. Репутация и бренд: Защитите и укрепите свою репутацию на рынке, это ключ к долгосрочному успеху.

Запомните, что экономическая безопасность — это не статичное состояние, а постоянная динамичная работа. Вложения в безопасность бизнеса — это вложения в его будущее.

Виктор Черевашко, Дмитрий Остапович

Группа Компаний «Агентство безопасности бизнеса»