Подкаст Директора: "Защита инвестиций бизнеса в онлайн-собственность"

7 апр

Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником - Днем геолога в Беларуси! Этот праздник объединяет тех, кто стоит у истоков изучения и освоения природных богатств нашей страны. Дата события уникальна для каждого года. В 2024 году эта дата - 7 апреля.