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Подкаст Директора: "Защита инвестиций бизнеса в онлайн-собственность"

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Подкаст Директора: "Защита инвестиций бизнеса в онлайн-собственность"

Подкаст Директора в рубрике 'Безопасность бизнеса'. Тема передачи: "Защита инвестиций в онлайн-собственность". В обсуждении принимают участие: соучредитель группы компаний "Агентство Безопасности Бизнеса" Виктор Черевашко и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Как чаще всего можно лишиться прав и собственности на те онлайн-проекты, в которые компания могла на протяжении многих лет влкадывать десятки тысяч рублей.
  2. Что ещё может потерять бизнес, кроме своих финансовых вложений.
  3. Список первоочередных шагов для предотвращения утраты "онлайн-недвижимости".
  4. К чему может привести потеря доступа к сайту, соцсетям и другим объектам онлайн-собственности компании.

 

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Агентство Безопасности Бизнеса - abbiz.by

 

 

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