Подкаст Директора: "Защита инвестиций бизнеса в онлайн-собственность"

Подкаст Директора в рубрике 'Безопасность бизнеса'. Тема передачи: "Защита инвестиций в онлайн-собственность". В обсуждении принимают участие: соучредитель группы компаний "Агентство Безопасности Бизнеса" Виктор Черевашко и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
- Как чаще всего можно лишиться прав и собственности на те онлайн-проекты, в которые компания могла на протяжении многих лет влкадывать десятки тысяч рублей.
- Что ещё может потерять бизнес, кроме своих финансовых вложений.
- Список первоочередных шагов для предотвращения утраты "онлайн-недвижимости".
- К чему может привести потеря доступа к сайту, соцсетям и другим объектам онлайн-собственности компании.
Читать авторскую рубрику "Безопасность бизнеса от А до Я"
Агентство Безопасности Бизнеса - abbiz.by