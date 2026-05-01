Почему в Минске вторичка обгоняет новостройки

Рынок жилья в Минске подает бизнесу важный сигнал: сделки сокращаются, но цены продолжают расти. И особенно быстро — там, где еще недавно ждали охлаждения спроса.

Почему квартиры дорожают, когда сделок меньше

В первом квартале 2026 года рынок жилья Минска показал на первый взгляд противоречивую, но для опытного наблюдателя вполне логичную картину: квартир продано меньше, а цены — выше. Причем особенно заметно подорожал именно вторичный рынок. Это важный сюжет не только для покупателей жилья, но и для девелоперов, инвесторов, банков и всех, кто следит за состоянием городской экономики.

В этой статье вы узнаете, почему вторичка в Минске растет в цене примерно вдвое быстрее новостроек, что это говорит о структуре спроса и какие выводы из этой динамики должен сделать бизнес.

Рынок сжимается по количеству сделок, но не по деньгам

По данным Национального кадастрового агентства РБ, в первом квартале 2026 года в Минске зарегистрировано 2 835 сделок купли-продажи квартир. Годом ранее за тот же период их было 3 775. Снижение существенное, и само по себе оно могло бы выглядеть как признак охлаждения рынка. Но в недвижимости количество сделок и цена не всегда движутся в одном направлении.

Объем рынка за квартал составил 293,86 млн долларов, а площадь проданного жилья — 148,98 тыс. квадратных метров. Это означает, что рынок не исчезает и не уходит в глубокую паузу. Он скорее становится более избирательным: покупатель реже принимает решение, но если принимает, то все чаще — в пользу более дорогого, более нового или более ликвидного объекта.

Показательна и помесячная динамика. В январе было зарегистрировано 729 сделок, в феврале — уже 1 057, в марте — 1 049. То есть спрос не рухнул, а, скорее, набирал обороты после осторожного старта года. Для бизнеса это важный нюанс: рынок жилья сегодня не слабый, а нервный. Он требует большего доверия, большей точности выбора и, вероятно, более сильной аргументации цены.

Почему вторичный рынок оказался быстрее первичного

Главная интрига квартала — разница в темпах роста цен между первичкой и вторичкой. На первичном рынке средняя цена квадратного метра в однокомнатных квартирах по итогам квартала достигла 2 020 долларов. Это на 3% выше, чем в четвертом квартале 2025 года в долларовом выражении, и на 1% выше в белорусских рублях.

На вторичном рынке рост оказался заметно резче. Средняя цена квадратного метра однокомнатных квартир выросла на 7%, до 2 240 долларов. Двухкомнатные подорожали на 6%, до 1 990 долларов, трехкомнатные — на 8%, до 1 850 долларов. Иными словами, вторичка действительно дорожает примерно вдвое быстрее новостроек.

Почему так происходит? Первая причина — фактор готовности. На фоне экономической осторожности и высокой чувствительности покупателей ко времени все большую ценность приобретает жилье, в которое можно въехать сразу. Новостройка часто предполагает не только покупку, но и ремонт, ожидание, дополнительные вложения, организационные риски. Вторичное жилье, особенно качественное и современное, избавляет от части этих неопределенностей.

Вторая причина — дефицит действительно хорошего предложения. Вторичный рынок давно перестал быть рынком «устаревших квартир». На нем все большее значение имеют объекты в современных домах, с понятной локацией, инфраструктурой и уже сложившейся средой. Не случайно, как отметили в кадастровом агентстве, заметнее всего подорожали квартиры именно в современных домах — на 9%, а в белорусских рублях рост составил 3–5%.

Третья причина — изменение потребительской логики. Покупатель перестает смотреть только на формальный статус жилья — первичное оно или вторичное. Он сравнивает сценарии жизни и владения. Если современная квартира на вторичном рынке дает возможность заехать сразу, понятна по качеству и расположена в удобной части города, она легко обыгрывает часть новостроек, особенно тех, где застройщик продает лишь «метры», а не образ жизни.

Современное жилье стало отдельным классом актива

Один из самых интересных сигналов квартала — рост интереса к новым домам. Доля первичного жилья увеличилась до 14% против среднего уровня 11% в 2025 году. Кроме того, в домах, построенных после 2020 года, было продано 834 квартиры — это 29% от общего числа сделок.

На первый взгляд может показаться, что рынок просто перетекает в свежий фонд. Но на деле это говорит о более глубоком сдвиге. Современное жилье в Минске все явственнее превращается в самостоятельный класс актива — не просто квадратные метры, а продукт с премией за качество дома, архитектуру, локацию, инженерные решения и понятный социальный профиль соседства.

В тексте источника есть осторожное предположение, что часть таких квартир могла продаваться как жилье, ранее купленное в инвестиционных целях. Это выглядит вполне правдоподобно. В периоды, когда деньги ищут защитные инструменты, недвижимость в новых проектах становится естественным выбором. Но затем инвестор выходит в продажу и обнаруживает, что рынок готов платить премию не только за «новизну», но и за уже подтвержденную ценность объекта.

Для девелопера это важный урок. Конкуренция идет уже не только между первичкой и вторичкой, а между качественными и некачественными продуктами внутри обеих категорий. Если дом построен недавно, если район развивается, если квартира ликвидна по планировке и понятна по эксплуатационным расходам, ее стоимость растет быстрее среднерыночной.

Минский рынок становится дороже и полярнее

Еще один показатель, который стоит прочитать внимательно, — доля квартир стоимостью свыше 100 тысяч долларов. По сравнению с четвертым кварталом 2025 года она выросла на 5 процентных пунктов и достигла 41%. Это уже не статистическая погрешность, а заметная тенденция.

У такого движения есть сразу несколько последствий. Во-первых, рынок становится менее массовым. Во-вторых, растет роль обеспеченного покупателя, для которого важны не столько минимальная цена входа, сколько качество объекта и сохранность вложений. В-третьих, усиливается расслоение предложения: ликвидные объекты дорожают быстрее, а средние и слабые могут терять внимание аудитории.

Рекордные сделки квартала лишь подчеркивают этот тренд. Самая дорогая покупка — пятикомнатная квартира площадью более 170 квадратных метров на проспекте Независимости за 710 тыс. долларов, или 4 102 доллара за квадратный метр. Самая высокая цена за метр была зафиксирована в жилом комплексе «Левада»: двухкомнатная квартира площадью 48,7 квадратного метра была продана по цене 4 161 доллар за квадратный метр.

Такие цифры важны не потому, что описывают массовый рынок. Они задают рамку ожиданий. Когда в городе появляются сделки по столь высокой стоимости метра, это неизбежно влияет на восприятие ценности во всем верхнем и среднем сегменте. Для собственников это аргумент в пользу переоценки своих активов. Для покупателей — сигнал, что качественное жилье в хороших локациях больше не воспринимается как компромиссный товар. Это уже почти формат urban premium — городского премиума.

География спроса показывает, где сосредоточена энергия рынка

Больше всего сделок в первом квартале было заключено в Октябрьском районе — 515. Причем три четверти из них пришлись на жилой комплекс «Минск Мир». Меньше всего квартир продано в Партизанском районе — 129.

Эта разница говорит не только о популярности конкретных проектов, но и о концентрации рыночной энергии. Там, где формируется масштабное, узнаваемое и активно продаваемое предложение, рынок ускоряется. Там, где нет новых сильных драйверов, активность заметно ниже. Для застройщиков, риелторов, банков и сервисных компаний это почти прямая карта спроса.

Но здесь есть и более широкий управленческий вывод. Современный городской рынок недвижимости все меньше зависит от абстрактного «среднего спроса по городу» и все больше — от конкретных точек притяжения. Один сильный район, один масштабный жилой кластер или одна новая качественная среда могут перетягивать на себя непропорционально большую долю активности.

Именно поэтому руководителям бизнеса, работающим с городской аудиторией, стоит смотреть на рынок недвижимости шире, чем просто на цены квартир. Это индикатор того, где концентрируется платежеспособный спрос, как перемещается активная часть горожан и в каких районах в ближайшие годы будет меняться структура потребления.

Что это значит для бизнеса и частного инвестора

Минский рынок жилья сегодня посылает ясный сигнал: ценность определяется не фактом новизны, а сочетанием качества, готовности к проживанию и локации. Вторичка дорожает быстрее не потому, что новостройки потеряли привлекательность, а потому, что часть современного вторичного фонда уже предлагает более понятный и менее рискованный продукт.

Для бизнеса это означает, что эпоха «среднего метра» заканчивается. Побеждает не просто квадратный метр, а сценарий, который он продает. Девелоперам придется точнее проектировать продукт, инвесторам — внимательнее выбирать сегмент, а сервисным компаниям — подстраиваться под аудиторию, которая концентрируется в новых и быстро дорожающих жилых кластерах.

Частному инвестору тоже стоит быть осторожнее с простыми выводами. Падение числа сделок еще не означает слабый рынок. Как показывает первый квартал 2026 года, рынок может снижаться по объему транзакций, но расти по качеству спроса и цене лучших объектов. В такой среде выигрывает не тот, кто входит «в любой бетон», а тот, кто понимает, какие квартиры действительно становятся редким и востребованным товаром.

Что в итоге?

Минский рынок жилья вошел в фазу, когда цена все меньше определяется общим настроением и все больше — качеством конкретного продукта. Вторичный рынок растет быстрее, потому что предлагает покупателю не ожидание, а готовое решение, особенно если речь идет о современных домах.

Для бизнеса это хороший момент пересмотреть подход к недвижимости не как к фону, а как к индикатору городской экономики. А для инвесторов и покупателей — повод задать себе простой вопрос: вы покупаете просто метры или актив, который будет нужен рынку и через три года?