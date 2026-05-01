Сломалась деталь — встал завод?

Одна шестерня может стоить заводу недели простоя. А может — стать точкой, с которой предприятие начинает иначе смотреть на ремонт, импортозамещение и собственную инженерную устойчивость.

⚙️ Когда на предприятии ломается одна деталь, иногда останавливается целая производственная линия. Особенно если оборудование старое, поставщик недоступен, а оригинальную запчасть невозможно быстро купить или привезти.

🎙 В подкасте журнала «Директор» Алексей Колб и инженер-конструктор Павел Самута ( https://pavelsamuta.com ) обсуждают, как реверс-инжиниринг помогает белорусским предприятиям восстанавливать работоспособность оборудования, снижать затраты на ремонт и не зависеть полностью от импортных поставок.

💡 В разговоре — реальные кейсы из химической промышленности, машиностроения и автомобильной сферы, а также важный управленческий вопрос: когда предприятию выгоднее не покупать новый узел, а изготовить нужную деталь по образцу и технологическому чертежу.

слушать на YouTube