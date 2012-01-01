Facebook против LinkedIn: как не испортить себе репутацию в соцсетях

Вы — лицо бизнеса, даже если не в костюме. Что, как и кому вы пишете в соцсетях — работает на ваш имидж. Или против него.

Что вы транслируете, даже когда молчите

Руководитель без публичного профиля — как ресторан без вывески. Вроде всё есть, но непонятно, кто вы, зачем вам доверять и можно ли с вами иметь дело. Сегодня бизнес и личный бренд сплетены так тесно, что поведение собственника или директора в соцсетях становится репутационным активом. Или токсичным балластом.

На примере Facebook и LinkedIn это особенно видно. Один — больше про «жизнь», второй — про «работу». Но и там, и там — всё, что вы публикуете, остаётся с вами, как татуировка. Даже если кажется, что никто не читает — читает кто надо. И запоминает.

В этой статье — о негласных правилах цифрового этикета, которые помогут предпринимателям и руководителям вести личные страницы осознанно. Без фальши. И без репутационных проколов.

Facebook: территория мнений и острых углов

Facebook — это как стол переговоров после пятого бокала: все всё говорят, спорят, показывают характер. Здесь меньше фильтров, больше эмоций и много «частных» мнений, которые почему-то становятся общественными.

Условно — это про общение с ближним кругом. Но если вы публичный человек (а если у вас бизнес — вы им уже стали), круг этот расширяется. И каждое ваше слово считывается как манифест.

Что может подорвать репутацию:

Чрезмерная откровенность. Посты на тему «больше не могу, всё надоело» могут вызвать сочувствие. Но также и вопросы — а не нестабилен ли человек у руля компании?

Яркие политические высказывания. Даже если это ваши убеждения — учтите, что у клиентов, партнёров и инвесторов могут быть другие. Или они просто не хотят знать, что вы о них думаете.

Нарочитая роскошь. Фото с яхт, часов за $100К и винтажного «Порше» работают не всегда на ваш статус. Иногда — на раздражение.

Полезный приём — представить, что вашу ленту читает будущий партнёр по сделке на $1 млн. Он впервые видит вас через Facebook. Какое у него останется впечатление?

LinkedIn: платформа масок или профессиональной репутации?

LinkedIn — как приём в посольстве. Все вежливы, говорят правильно, но считывают невербалику и подтексты. Здесь ваша активность — это резюме в реальном времени. Необязательно формальное, но точно про карьеру, цели и профессиональный капитал.

Ошибки, которые подрывают доверие:

Фейковая экспертность. Репост чужой статьи с подписью «100% согласен» — это не контент. Это шум. Лучше одна честная мысль из практики, чем десять чужих ссылок.

Самореклама вместо пользы. Если каждый пост — о том, как вы снова всех победили, — это быстро надоедает. Люди приходят в LinkedIn не за вашим эго, а за смыслом.

Отсутствие активности. Пустой профиль без обновлений, фото 2012 года и без рекомендаций — минус в ваш профессиональный образ. Это как визитка без номера телефона.

LinkedIn — не про масштаб бизнеса. Это про масштаб мышления. Именно здесь формируется впечатление о вас как о лидере, который в курсе трендов, готов делиться и умеет говорить по делу.

Пограничная зона: где личное становится публичным

Раньше было просто: личное — дома, публичное — в офисе. Сейчас всё иначе. Ваш пост с отдыха легко станет темой обсуждения в деловой среде. Особенно если он написан неосторожно.

Где пролегает граница? Там, где вы сами её проводите.

Публикуете фото с детьми? Нормально, если это деликатно.

Высказываетесь о здоровье, психотерапии, усталости? Почему бы и нет — но без драматизации и позёрства.

Рассказываете о провале, ошибке, увольнении? Это может быть сильно, если есть честный вывод и польза для читателя.

Суть в том, чтобы быть человеком, а не инфлюенсером на зарплате у своего эго. Социальный капитал сегодня важнее медийного охвата.

Что действительно работает

Соцсети — это не про «показать себя». Это про показать, как вы думаете. Особенно в бизнес-среде. Руководителей читают не потому, что у них интересная жизнь, а потому что через них можно понять: как они принимают решения, что для них важно, во что они верят.

Что усиливает репутацию:

Регулярность. Один хороший пост в месяц лучше, чем 20 бесполезных за неделю.

Глубина. Люди ценят не факты, а интерпретации.

Прозрачность. Ошибки — это не минус, если вы умеете о них говорить.

Поддержка. Когда вы комментируете чужой успех, а не только транслируете свой, это видно.

И главное — последовательность. Сегодня вы пишете, что «рынок сжимается, нужно экономить», а завтра выкладываете фото из люкса — и всё, вы потеряли доверие.

Что в итоге?

Соцсети — продолжение переговорной, только без возможности что-то стереть. Всё, что вы говорите, лайкаете, репостите — становится частью вашей репутации. Не просто как человека, а как руководителя, принимающего решения.

Ваша задача — не играть роль, а вести себя осознанно. Писать не часто, но метко. Показывать личное, но не интимное. Давать мнение, но не морализаторство.

Присутствие в Facebook и LinkedIn — это не маркетинговый инструмент. Это управленческая привычка. Развивайте её — и она начнёт работать на вас.

Попробуйте применить:

Пересмотрите свои последние 10 постов. Что они говорят о вас, если убрать подпись? И главное — вы бы сами подписались на человека с такой лентой?