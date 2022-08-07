СК Беларуси расследует факты коррупции в «дочке» Газпрома

Уголовное дело возбуждено в связи с нарушениями, выявленными при закупках в системе ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Дело о коррупции при организации закупок в белорусской дочке Газпрома может стать одним из наиболее резонансных за последнее время. Как сообщают в Следственном комитете, ряд высокопоставленных должностных лиц компании получали незаконные вознаграждения от коммерческих структур за поставку (а в ряде случаев - за непоставку) оборудования. При этом суммы вознаграждения исчислялись сотнями тысяч рублей.

- Основная масса фигурантов, которые у нас проходят по этому уголовному делу, дают признательные показания, активно сотрудничают со следствием. И «Газпром трансгаз Беларусь» активно взаимодействует с нами, потому что топ-менеджеры осознали, что есть какие-то слабые места в их экономической деятельности, и прямо сейчас, не дожидаясь окончания расследования, предпринимают меры по устранению тех лазеек, которые имелись, - прокомментировал ход следствия начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК РБ Владимир Шишко.

В Следственном комитете отмечают, что в настоящее время ведомством расследуется еще несколько значимых уголовных дел, озвучивать детали которых пока преждевременно. Сообщается, что по некоторым из них должностные лица топовых белорусских предприятий незаконно получили миллионы долларов. По ряду дел средства, выведенные из страны, уже возмещены и возвращены в доход государства. По данным СК, выявленный ущерб от коррупционных преступлений в стране за январь-июнь текущего года превышает 9 млн рублей.

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