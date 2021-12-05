Газпром и правительство Беларуси окончательно договорились о цене на газ

1 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич подписали Протокол о поставках голубого топлива в страну на следующий год.

Протокол, подписанный «Газпромом» и представителем белорусского правительства, определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в 2022 году. Согласно этому документу установлено, что уровень цены на газ для нашей страны на будущий год остается на прежнем уровне - 128,52 долл. за 1 тыс. куб.

Буквально накануне глава энергетического ведомства РБ подтвердил, что в рамках Союзного государства утверждены совместные планы по реализации программ, предусматривающих создание общих рынков газа и электроэнергии. В настоящее время разрабатывается межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии России и Беларуси. На уровне профильных организаций отрабатываются режимы совместной работы, условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии и вопросы развития инфраструктуры.

Кроме того, активная работа ведется в рамках союзной программы и в области атомной энергетики. Уже подписано межправительственное соглашение о перевозке ядерных материалов. Ведется также подготовка проекта соглашения об обращении с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС. Этот документ планируется подготовить к подписанию до 1 июля 2022 года.

Чтобы понимать, о каких преференциях для Беларуси идет речь, достаточно вспомнить, что цены на природный газ в мире растут с весны 2021 года. В начале октября в Европе они достигали рекордных значений - почти 2 тыс. долл. за кубометр. И хотя потом, по мере заполнения хранилищ, цены упали, даже в середине ноября на торгах лондонской биржи ICE они все равно превышали 1 тыс. долл.

Ссылки по теме:

Цена на газ в 2022 году останется на уровне 2021-го

Минск сбивает цену на газ