Повышение тарифов: как изменения в ценах на энергоресурсы повлияют на белорусские компании

Белорусское правительство корректирует цены на газ и теплоэнергию для населения. Какие изменения ожидают бизнес в стране?

Недавние решения правительства Беларуси повлекут за собой корректировки цен на газ и тарифов на коммунальные услуги, что повлияет на расходы граждан на повседневные нужды.

В ходе этих изменений цены на природный газ и коммунальные услуги будут скорректированы для жителей Беларуси. Эти изменения, описанные в Постановлении № 99 от 14 февраля и опубликованные на Национальном правовом интернет-портале, затронут цены на природный газ, тепло и электроэнергию для жилых потребителей.

Согласно новым тарифам, белорусы будут платить 24,7187 белорусских рубля за один Гкал тепловой энергии, используемой для отопления и горячего водоснабжения. Цена на природный газ будет зависеть от используемого потребителями оборудования. Для тех, у кого установлены индивидуальные газовые отопительные приборы и счетчик, тариф составит 0,2062 белорусских рубля за кубический метр. Если установлен счетчик, но отсутствуют индивидуальные газовые отопительные приборы, тариф составит 0,5477 рубля за кубический метр.

Для потребителей без счетчиков тарифы будут следующими:

4,38 рубля для тех, у кого установлена газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный негазовый водонагреватель;

12,6 рубля для тех, у кого установлена газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения);

7,12 рубля для тех, у кого есть только газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения или индивидуального газового водонагревателя.

Эти суммы будут взиматься ежемесячно с каждого проживающего. Кроме того, баллон сжиженного газа в 21 килограмм теперь будет стоить 23,35 рубля при покупке "в пределах норм потребления".

Новые тарифы вступят в силу 17 февраля

Ранее в феврале Президент Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому оплата за ЖКУ увеличится для белорусов на 20 рублей в 2024 году. Этим документом установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые увеличатся на 0,5 базовой величины (20 рублей) для типовой двухкомнатной квартиры с тремя жильцами.

Тарифы будут увеличены в два этапа: с 1 января на 10,35 рубля и с 1 июня на 9,65 рубля.