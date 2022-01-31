Стало известно, сколько Беларусь заплатит за российский газ

«Газпром» подтвердил поставки в 2022 году по цене 2021 года на общую сумму 2,44 млрд долларов. Российская компания также заплатит за транзит через нашу территорию около 250 млн.

Эти данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на материалы газового монополиста. Как сообщается, «Газпром» и его дочерняя компания «Газпром трансгаз Беларусь» подписали два дополнения к контрактам на поставку газа и его транспортировку через территорию Беларуси. Эти документы продлевают действие прошлогодних контрактов на 2022 г. и определяют детали по объемам и стоимости. В частности, там говорится, что «Газпром» в 2022 году поставит Беларуси газ ориентировочно на сумму 2,44 млрд долларов с учетом НДС и заплатит на транспортировку через страну около 250 млн долларов.

Как известно, «Газпром» и правительство Беларуси в декабре подписали протокол, определяющий порядок формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году. В соответствии с ним, по данным Минэнерго РБ, уровень цены на газ для нашей страны был согласован исходя из условий 2021 года - в размере 128,52 долл. за тысячу кубометров. Это в разы ниже цены на газ на мировом рынке. Напомним, что в конце прошлого года спотовые цены на газ в Европе периодически поднимались выше 2 тыс. долл. за тысячу кубометров.

В самом «Газпроме» прошлый год признают одним из самых финансово успешных в истории. В соответствии с оперативными данными по итогам работы компании за 2021 год, всего было добыто 514,8 млрд куб. м газа. Это лучший результат за последние 13 лет, и он на 62,2 млрд куб. м выше показателя 2020 года. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 185,1 млрд куб. м - также на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году. «По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю «Газпрома» финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для «Газпрома», так и среди всех российских публичных компаний», - заявил по этому поводу руководитель компании Алексей Миллер.

Ссылки по теме:

Газпром и правительство Беларуси окончательно договорились о цене на газ

Российский фондовый рынок лихорадит. Что делать инвесторам?