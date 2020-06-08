Минск сбивает цену на газ

На фоне ухудшения экономической ситуации и скорого запуска БелАЭС правительство пытается добиться пересмотра стоимости импортируемого из России сырья.

Тем более что для этого появились убедительные аргументы в виде низких европейских цен на фоне обвального падения стоимости нефти, к которым традиционно «привязан» тариф на природный газ.

Снижение стоимости импортируемого российского газа критически важно с учетом непростой ситуации в экономике Беларуси. В 2020 г. власти ожидают роста ВВП по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%. На фоне мирового кризиса и собственных экономических проблем ВВП страны в январе-марте 2020 г. снизился на 0,3%.

Тем не менее, Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики в связи с негативным влиянием мировой эпидемиологической ситуации потребовал от правительства выполнения целевого прогноза роста.

Международные финансовые институты предупреждают о неизбежном снижении в 2020 г. ВВП Беларуси в контексте региональной рецессии в условиях пандемии коронавируса. Так, Евразийский банк развития прогнозирует падение показателя на 3,3% и сокращение выпуска нефтепродуктов. В соответствии с обновленным прогнозом МВФ ожидает уменьшения ВВП на уровне 6% после роста на 1,2% в 2019 г., а Всемирный банк - на 4%.

Очевидно, что пересмотр стоимости стратегического для белорусской экономики сырья - импортного природного газа мог бы добавить немного оптимизма в эти прогнозы и повысить конкурентоспособность отечественных предприятий, если правительство вслед за пересмотром цены адекватно снизит и тарифы на энергоресурсы для них.

Стоимость газа: европейский ориентир

Для Беларуси тариф в 2020 г. формально остался на прошлогоднем уровне - 127 долл. за 1 тыс. куб м. Правда, Минск рассчитывал получить скидку и долго торговался, из-за чего контракт вначале подписали только на январь-февраль. Но «сбить» цену белорусским переговорщикам, как они ни старались, не удалось. Более того, их несговорчивость на переговорах с «Газпромом» грозила обернуться серьезными проблемами, - в ответ Москва пригрозила повысить ставку для Беларуси до 152 долл.

В конце концов Минску пришлось согласиться на 127 долл. за 1 тыс. куб. м, хотя белорусскую сторону это абсолютно не устраивало. Но уже в конце февраля А.Лукашенко заявил, что мы должны покупать «голубое топливо» из РФ по более низкой цене. По его словам, если природный газ в Европе сейчас «на биржах» стоит ниже 110 долл., то цена российского сырья для Беларуси должна составлять порядка 90 долл.

А уже в начале апреля на фоне беспрецедентного обвала цен на мировых сырьевых рынках глава государства заявил, что в нынешних условиях российский газ для нас должен стоить 40-45 долл. за 1 тыс. куб. м, а не 127 долл., как сейчас.

Спотовые цены в Европе пошли вниз

Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по спросу на природный газ в глобальных масштабах в условиях избыточного предложения сжиженного природного газа. На внешних рынках сейчас цены действительно ниже 100 долл. за 1 тыс. куб. м. Так, на спотовых площадках Европы «голубое» топливо стоит около 70-80 долл.

В результате спотовые цены на европейских газовых хабах в конце марта опустились ниже внутрироссийских (если вычесть экспортную пошлину на уровне 30% и затраты на логистику) - до 80-82 долл. за 1 тыс. куб м. Для сравнения: газ в Смоленской области стоит около 56 долл.

По прогнозам экспертов, в этом году конкуренция на европейском газовом рынке на фоне беспрецедентного падения цен на нефть и пандемии коронавируса еще более обострится, что приведет к дальнейшему углублению этого процесса.

Ближе к лету стоимость «голубого» топлива может упасть еще больше. В любом случае, весь 2020 г. цены на газ в Европе останутся низкими. Причем не только на спотовых рынках, но и по долгосрочным контрактам «Газпрома» показатели также опускаются ниже 100 долл. за 1 тыс. куб м. То есть тарифы по договорам российской корпорации с нефтяной привязкой будут снижаться, так как рассчитываются с лагом в 6-9 месяцев, а стоимость «черного золота» падает с февраля.

Время торговаться

Ситуация на мировом рынке энергоресурсов и прогнозы цен на газ дали основание белорусской стороне инициировать ее пересмотр. Так, министр энергетики Виктор Каранкевич 9 апреля во время выступления в Палате представителей сообщил, что Минэнерго Беларуси направило предложение «Газпрому» начать переговоры о снижении стоимости сырья в 2020 г. По его словам, в качестве одного из механизмов рассматривается возможность покупки определенных объемов на биржевых площадках по конкурентным ценам.

Для Беларуси цена на газ в 2020 г. формально осталась на прошлогоднем уровне - 127 долл. за 1 тыс. куб. м.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев 5 апреля в интервью телеканалу СТВ сообщил, что Москва и Минск могут сесть за стол переговоров и «переосмыслить» стоимость российского газа с учетом падения мировых цен на нефть. Однако подчеркнул, что подписанный сторонами на 2020 г. контракт надо выполнять.

В этой связи А. Лукашенко 13 апреля еще раз публично заявил, что Россия в качестве помощи Беларуси могла бы снизить до мировой цену на поставляемый газ (80-90 долл.).

Аспекты энергетического сотрудничества, в том числе стоимость российского «голубого» топлива для нашей страны с учетом динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке, в апреле также обсудили по телефону премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин. Однако пока неясно, когда стороны приступят к урегулированию данного вопроса.

К какой формуле «привязаться», чтобы не проиграть?

Эксперты считают, что у Беларуси на переговорах по снижению стоимости газа может возникнуть проблема с формализацией договоренностей. То есть Минску придется выбирать: согласиться на скидку к фиксированной цене на 2020 г. или настаивать на изменении условий коммерческого контракта. Причем на фоне волатильности рынка энергоресурсов спрогнозировать ситуацию безошибочно сложно, поэтому каждый вариант имеет свои риски.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что Минску сейчас выгодно снизить стоимость газа до нынешних показателей на европейском спотовом рынке, а в идеале из текущих котировок вычесть еще и экспортную пошлину, закрепив такой ценник как минимум на 2020 г.

Прогнозная стоимость проекта сооружения БелАЭС, по данным «Росатома», не превысит 6 млрд долл.

Но не факт, что на это предложение согласится «Газпром». Российской монополии, скорее всего, более выгоден второй вариант - заключить с Беларусью стандартный коммерческий договор, такой же, как и с европейскими компаниями. В 2019 г. «Газпром», например, продавал в Европу газ в среднем по 162,4 долл. за 1 тыс. куб. м, хотя уже тогда «ситуация на европейском рынке была не самая хорошая для поставщиков».

По мнению эксперта, в 2020-2021 гг. стоимость российского «голубого» топлива в Европе будет низкой. Про дальнейший период говорить сложно, не исключен и рост. Так что на 2 года Беларуси выгоднее перейти на европейский контракт, а затем не исключены определенные риски. Д. Мезенцев также не исключает, что в долгосрочной перспективе ситуация с мировыми ценами на углеводороды может измениться. И в этом плане стабильность и ориентированность на многолетнее сотрудничество всегда выгоднее, чем сиюминутная премия.

Поправка на фактор БелАЭС

Есть еще одно обстоятельство, которое актуализирует для Минска необходимость снижения стоимости импортируемого сырья, - строительство АЭС в Островце. Физический и энергетический пуск первого блока станции запланирован на лето и осень 2020 г. С вводом в эксплуатацию БелАЭС в стране возникнет профицит электроэнергии.

Согласно Концепции развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 г., в Беларуси прогнозируется рост потребления электроэнергии в этом году на 4,76% по сравнению с 2019 г. - до 39,732 млн кВт·ч, в 2025 г. - до 43,734 млрд, а в 2030 г. - до 47,206 млрд кВт·ч. При этом также предусмотрено, что в 2020 г. БелАЭС произведет 2,623 млрд кВт ч, в 2025 г. - 19,245 млрд и столько же в 2030 г. Дешевый газ дает стране надежду на экспорт «лишней» электроэнергии после ввода атомной станции.

Предполагалось, что после запуска АЭС нашей электроэнергии закроют путь в Европу - поставки заблокирует Литва, которая считает ее небезопасной. Но Беларусь не теряет надежду на европейский рынок - в случае конкурентоспособной цены. Если Минску удастся договориться с Москвой о долгосрочном снижении тарифа на природный газ (пока в Беларуси из него вырабатывают около 90% всей производимой электроэнергии), у нас появляется шанс экспортировать ее излишки на Украину, а также на европейский рынок.

Отметим, что Белорусская энергосистема имеет межгосударственные связи с Литвой, РФ и Украиной - всего 11 ЛЭП мощностью 330 кВт и одну линию 750 кВт, работает параллельно с энергосистемами России, Украины и стран Балтии. Сейчас наша электроэнергия поставляется на расположенную в Литве площадку энергобиржи NordPool, откуда затем может поступать в страны Балтии, а также в Финляндию и Швецию. В прошлом году Беларусь увеличила экспорт примерно в 2,4 раза по сравнению с 2018 г. - до 2,3 млрд кВт·ч. При этом поставки через энергобиржу NordPool составили около 1,5 млрд.

В Минэнерго подчеркивают, что Белорусская энергосистема смогла заметно нарастить экспортный потенциал, прежде всего, благодаря модернизации мощностей. В результате по показателю затрат на выработку электрической и тепловой энергии сейчас находится на передовых позициях на постсоветском пространстве. Это позволило стране полностью отказаться от импорта электроэнергии, а также заметно увеличить внешние поставки.

Но, безусловно, достичь рекордных показателей было бы невозможно, если бы не Украина, где с 1 июля 2019 г. начал функционировать рынок электрической энергии. После этого ГПО «Белэнерго» приступило к поставкам в соседнюю страну - около 840 млн кВт·ч в прошлом году. В объединении рассчитывают экспортировать электроэнергию на внешние рынки и после запуска АЭС в Островце. Сейчас Беларусь и прибалтийские государства входят в общую энергосистему БРЭЛЛ (кроме них включает еще Россию).

При этом страны Балтии планируют до 2025 г. выйти из состава БРЭЛЛ и перейти на синхронную работу с европейскими энергосистемами. Поэтому у Беларуси есть время, чтобы продолжить работу в едином энергокольце. Если же Вильнюс заблокирует поставки, то Минск может использовать другое направление для экспорта в Европу - через Псков, Эстонию и Латвию.

Однако профильные чиновники подчеркивают, что экспорт возможен в случае привлекательной для европейского потребителя цены. И этому поспособствует не только более низкая стоимость импортируемого российского газа, но и пересмотр условий кредитования строительства БелАЭС, о чем недавно сообщили СМИ.

В 2019 г. страна увеличила экспорт электроэнергии до 2,3 млрд кВт·ч.

По данным «Интерфакса», РФ готова реструктурировать кредит на возведение станции, продлив срок его использования до конца 2022 г. Как сообщается, по состоянию на 1 апреля 2020 г. израсходовано более 4,3 млрд долл. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным «Росатома», не превысит 6 млрд долл.

Известно, что Россия подготовила и предварительно согласовала с белорусской стороной изменения в документ. Так, соглашение предполагает продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022-го, замену действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 г. на 1 апреля 2023 г.

Общий финансовый эффект от реструктуризации задолженности Беларуси на согласованных условиях, по оценке российской стороны, будет сопоставим с единовременным прощением обязательств Минска на сумму порядка 600 млн долл.

Татьяна МАНЕНОК

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