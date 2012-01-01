Инцидент в организации, нужно ли проводить служебное расследование(проверку)

Практически в любой организации рано или поздно случаются происшествия или инциденты. Причинами этого могут служить различные факторы как внешние, так и внутренние. Остановимся на каждом виде по подробнее.

Происшествия, к которым привели внешние факторы как правило обусловлены политико-экономической ситуацией в стране, происками конкурентов или недоброжелателей, вниманием со стороны государственных органов, а также форс-мажорные обстоятельства (погодные условия, стихийные бедствия и т.д.).

К внутренним причинам можно отнести нарушения в построении и цепочках бизнес-процессов, просчеты в принятии руководителями (ответственными специалистами) различного уровня управленческих решений, некомпетентность работников (несоответствие уровня квалификации, образования, опыта, навыков, знаний и умений), межличностные и микро групповые конфликты внутри коллектива, недовольство, халатность и безответственность сотрудников, откровенный и скрытый саботаж, внутреннее мошенничество и др.

На какие же стоит обращать внимание в этой связи руководству компании, а какие можно пропустить?

Стоит ли назначать проверку, аудит или расследование?

Эксперты Группы Компаний «Агентство безопасности бизнеса» настоятельно рекомендуют каждый случай обязательно анализировать, разбирать и делать соответствующие выводы. Но всегда следует помнить одно правило – похожих ситуаций не бывает, совсем, даже если кажется, что случаи похожи. Каждый инцидент по-своему уникален.

В нашей практике был случай, когда один из работников совершил хищение денежных средств из кассы, был уличен и помилован руководством с обещанием возмещения ущерба. Через несколько месяцев состоялась, казалось бы, аналогичная ситуация, по мнению руководства компании. Однако мы с такими выводами не согласились и доказали обратное. Происшествие не повторилось, а стало следствием неправильной оценки, выводов и решений предыдущего. Если бы этот работник был отстранен от взаимодействия с денежными средствами организации, то и не случилось бы нового хищения.

Самое главное «не пороть горячку», быстрее увольнять провинившихся, разрывать контракты с контрагентами, бежать жаловаться куда-либо и т.д.

Перед тем как начать расследование, назначать комиссии из сотрудников (помним у них тоже есть свои должностные обязанности, и они никуда не денутся) либо приглашать независимых экспертов необходимо провести первичный анализ случившегося, чтобы понять, что делать дальше.

Нас часто спрашивают, как лучше поступить – провести небольшую проверку своими малыми средствами, или нанять стороннюю организацию для независимого расследования. Золотого решения в этом случае не существует. Опять же каждый случай индивидуальный. Здесь вся ответственность при принятии решения по проведению расследования возлагается на руководителя (учредителя).

Если в вашей организации произошло происшествие, вы столкнулись с проблемой что и как делать, куда можно обратиться? Специалисты Группы Компаний «Агентство безопасности бизнеса» могут оказать квалифицированную помощь в проведении расследований по инцидентам и правильном построении бизнес-процессов, выработать необходимые советы и рекомендации.

Виктор Черевашко, Дмитрий Остапович

Группа Компаний «Агентство безопасности бизнеса»