Декрет о борьбе с коррупцией. Что нужно знать руководителю

Президент Беларуси ужесточил ответственность по десяти «коррупционным» статьям Уголовного кодекса.

10 мая 2019 г. Президентом Республики Беларусь был подписан Декрет№3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией», который вступил в законную силу 12 мая 2019 г. - сразу после его официального опубликования. Основные нововведения журналу «Директор» прокомментировала адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского Наталья КИСЕЛЬ:

- Пунктом 1 Декрета установлено, что лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким. При этом в перечень коррупционных преступлений, осуждение за которые влечет установленные Декретом ограничения, вошли не все преступления против интересов службы, а лишь указанные в нем определенные составы преступлений. То есть перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

К коррупционным преступлениям для целей применения Декрета отнесены 10 составов, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями);

ч.2 и ч.3 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем при совершении должностным лицом с использованием своих служебных полномочий);

ст. 424 (злоупотребление служебным положением);

ст. 425 (бездействие власти);

ст. 426 (превышение власти при условии совершения из корыстной или личной заинтересованности);

ст.429 (незаконное участие в предпринимательской деятельности из корыстной или личной заинтересованности);

ст. 430-432 (получение, дача взятки, посредничество);

ст. 455 (злоупотребление властью, превышение власти, бездействие власти в сфере воинских преступлений при условии их совершения из корыстной или личной заинтересованности).

Положения Декрета не относятся к случаям освобождения от наказания за коррупционные преступления по иным основаниям. Т.е., по-прежнему будет допускаться освобождение от наказания в связи с амнистией, помилованием, тяжелым заболеванием осужденного или установлением ему инвалидности. Сохраняется возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем (при уплате ущерба в кратном размере по ст.88-1 УК); в связи с привлечением лица к административной ответственности (ст.86 УК); в связи с деятельным раскаянием (ст.89 УК) и др.

- Но при этом Декрет будет применяться одинаково как к государственным должностным лицам, осужденным за указанные в нем коррупционные преступления, так и к лицам, занимающим руководящие должности в негосударственных организациях! - подчеркивает адвокат.

Полностью статья Н. Кисель «Что изменит «антикоррупционный» Декрет?» опубликована в печатной версии журнала «Директор» №6/2019.

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