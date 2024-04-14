Подкаст Директора: "Личностные качества экспертов - как выявить или проявить на собеседовании"

Подкаст Директора в рубрике 'Трудоустройство OVERQUALIFIED'. Тема передачи: "Личностные качества экспертов - как выявить или проявить на собеседовании". В обсуждении принимают участие: мотивационный спикер и ментор Павел Граблевский и интерим-эксперт по развитию бизнеса Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
Личный опыт мотивационного и карьерного ментора. Что наниматель хочет увидеть у вас на собеседовании.
Что скрывается за модным термином 'soft-skills'. И почему это так важно для успешной командной работы.
Одно из главнейших и самых ценных для нанимателя качеств эксперта - готовность адаптироваться и обучаться новому. Несмотря на уже заслуженный статут эксперта.
Какие личностные качества экспертов востребованы в "одноранговых компаниях"?
Преодоление опасений нанимателя о том, что эксперт не будет работать, так как он "себе уже всё доказал".
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