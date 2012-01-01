Первая ракета, напечатанная на 3D-принтере, готова к запуску в космос

На пусковой площадке космодрома на мысе Канаверал во Флориде установлена и готова к тестовому запуску ракета Terran 1, созданная американской компанией Relativity Space. Это первая в истории ракета-носитель, практически целиком выполненная методом объемной печати на 3D-принтере.

В заявлении компании утверждается, что Terran 1 является крупнейшим напечатанным на 3D-принтере объектом, который попытается совершить орбитальный полет.

Изначально запуск был запланирован на 8 марта, однако в последний момент его пришлось отложить из-за технической неполадки. То ли система охлаждения дала сбой, то ли датчик термометра, но за три с лишним часа топливо, подаваемое ко второй ступени, так и не удалось охладить до нужной температуры.

Вторая попытка запуска состоится в субботу, 11 марта., и наблюдать за ней можно будет в режиме реального времени. Прямая трансляция в YouTube начнется в полдень по местному времени (17:00 по Гринвичу, 20:00 МСК) - за час до открытия "пускового окна".

Длина ракеты - около 35 метров, а масса - чуть меньше 10 тонн, что делает ее одной из самых маленьких орбитальных ракет в отрасли. Однако главное отличие Terran 1 от других подобных аппаратов состоит в том, что 85% массы собственно ракеты, включая ее двигатели Aeon, работающие на смеси метана с жидким кислородом, составляют детали и комплектующие, целиком напечатанные на 3D-принтере.