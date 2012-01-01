Первая ракета, напечатанная на 3D-принтере, готова к запуску в космос

На пусковой площадке космодрома на мысе Канаверал во Флориде установлена и готова к тестовому запуску ракета Terran 1, созданная американской компанией Relativity Space. Это первая в истории ракета-носитель, практически целиком выполненная методом объемной печати на 3D-принтере.
В заявлении компании утверждается, что Terran 1 является крупнейшим напечатанным на 3D-принтере объектом, который попытается совершить орбитальный полет.
Изначально запуск был запланирован на 8 марта, однако в последний момент его пришлось отложить из-за технической неполадки. То ли система охлаждения дала сбой, то ли датчик термометра, но за три с лишним часа топливо, подаваемое ко второй ступени, так и не удалось охладить до нужной температуры.
Вторая попытка запуска состоится в субботу, 11 марта., и наблюдать за ней можно будет в режиме реального времени. Прямая трансляция в YouTube начнется в полдень по местному времени (17:00 по Гринвичу, 20:00 МСК) - за час до открытия "пускового окна".
Длина ракеты - около 35 метров, а масса - чуть меньше 10 тонн, что делает ее одной из самых маленьких орбитальных ракет в отрасли. Однако главное отличие Terran 1 от других подобных аппаратов состоит в том, что 85% массы собственно ракеты, включая ее двигатели Aeon, работающие на смеси метана с жидким кислородом, составляют детали и комплектующие, целиком напечатанные на 3D-принтере.
В компании утверждают, что за счет этого число отдельных фрагментов, из которых собран аппарат, удалось уменьшить в 100 раз по сравнению с традиционными методами ракетостроения.
На низкую околоземную орбиту она способна выводить грузы массой до 1250 кг, а стоит каждый полет 12 млн долларов.
Для сравнения: каждый запуск ракеты Falcon 9 (от принадлежащей Илону Маску компании SpaceX) обходится НАСА почти в шесть раз дороже - около 67 млн долларов. Хотя и грузоподъемность у нее куда выше: за раз Falcon может доставить на орбиту до 22 тонн груза.
Впрочем, на первый раз полет пройдет без полезного груза на борту: тестовый запуск 8 марта, получивший у разработчиков неофициальное название "Нескучного полета", будет считаться успешным, если Terran 1 в принципе выйдет на орбиту. Возвращать корабль на Землю все равно не планировали.
Обычно перед запуском новой ракеты проводят самый последний тест (так называемое "статическое огневое испытание"), в ходе которого двигатели ракеты запускают на полную мощность - но ее корпус при этом крепко закреплен на пусковой площадке.
Однако от этой последней проверки надежности руководство Relativity Space решило отказаться. В компании объяснили это нежеланием лишний раз изнашивать агрегаты ракеты.
"Мы понимаем, что таким образом повышаем риски прерывания первой попытки запуска, но если все системы сработают как положено, мы лучше сразу проведем запуск, чем продолжим изнашивать машину посредством дополнительных испытаний на Земле", - заявил представитель Relativity Space.
В будущем Relativity Space намерена активно участвовать в программах освоения Луны, а затем и Марса.
Terran 1 для столь амбициозных целей не годится, поскольку аппарат слишком мал и к многократному использованию непригоден. Однако параллельно с ним, используя малую ракету в качестве прототипа, компания разрабатывает и более масштабный проект - ракету-носитель многоразового использования.
Длина этого аппарата, носящего название Terran R, уже не 20, а целых 66 метров, а его расчетная грузоподъемность - порядка 20 тонн.
Начать предполетные испытания многоразовой ракеты компания рассчитывает в 2024 году.