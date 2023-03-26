Чистый воздух – без аллергенов и вирусов!

В современном мире чистый воздух все больше становится роскошью. За всю свою историю человечество пережило не один десяток пандемий: чума, оспа, грипп. А теперь и Covid-19. Каждый год ученые выявляют сотни новых вирусов и бактерий, потенциально опасных для человека.

Что уже говорить о темпах роста загрязнений воздуха в мегаполисах? Смог и дым автомобилей и заводов, микрочастицы пепла от сгораемого ископаемого топлива и мусора, углекислый газ и даже сигаретный дым, - все это существенно влияет на то, чем мы дышим.

А ведь чистый воздух, по сути своей, основа нашего здоровья, тот краеугольный камень, который определяет качество и продолжительность нашей жизни. В среднем человек делает двадцать тысяч вдохов в день, воздух влияет на каждый орган, каждую клетку нашего организма. Несложно догадаться, насколько разрушительное воздействие имеет загрязненный воздух крупных городов и промышленных районов. Всемирная организация здравоохранения констатирует, что каждая вторая смерть в мире происходит из-за проблем с чистотой воздуха, что вдвое больше, чем двадцать лет назад. Это дает основание полагать, что проблема вредных и смертельно опасных для человека выбросов выходит на первое место в мире. А степень загрязнения воздуха в жилых домах и общественных помещениях в 10 раз выше, чем на улице! Ишемическая болезнь сердца, инсульты, рак легких и, конечно же, острые инфекции нижних дыхательных путей и повышенная склонность к острым респираторным заболеваниям у детей, - вот далеко не полный перечень болезней, к которым склонны городские жители. По данным ВОЗ, загрязненный воздух увеличивает риск возникновения летальных осложнений при Covid-19.

Есть ли надежный способ защитить себя и окружающих нас людей?

«Очистка воздуха, которым мы дышим, предотвращает заболевания, а также сокращает риск заболевания среди женщин и уязвимых групп, включая детей и престарелых» - именно такой вывод сделала доктор Флавиа Бустрео, Помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам здоровья семьи, женщин и детей.

Компания Zepter International предлагает инновационную систему для очистки воздуха TherapyAir Smart для жилых помещений, офисов, ресторанов и иных общественных мест. TherapyAir Smart – это сочетание проверенных временем НЕРА-фильтров, отрицательных ионов и ультрафиолетового света. Прибор использует многоступенчатую систему фильтрации на 360 градусов. Благодаря этому из воздуха удаляется 99,9% вредных частиц, патогенов и загрязняющих газов. А за счет цилиндрической формы устройства, очищенный воздух быстро распространяется по внутреннему пространству помещения площадью 71 квадратный метр.

Разработанная специалистами Zepter International система очистки воздуха состоит из трех этапов: предварительного фильтра с ионами серебра, фильтра с активированным углем и НЕРА-фильтра. НЕРА-фильтр Н13 способен улавливать даже самые малые частицы (диаметром 0,3 микрона и менее), в том числе вирусы, бактерии, аллергены, микробы и споры плесени, что предотвращает развитие инфекций. Кроме того, фильтр улавливаем мельчайшие частички пыли и табачного дыма. Фильтр с активированным углем содержит 400г древесного угля из скорлупы кокосового ореха, отличающегося своей микропористой структурой. За счет этого этот фильтр эффективно поглощает запахи пищи, сигарет, токсичных газов и другие неприятные запахи. Предварительный фильтр с частицами серебра собирает на себе крупные частицы, такие как пыль, плесень, волосы, шерсть домашних животных, перхоть и т.д., кроме того, за счет ионов серебра, этот фильтр обладает сильными антибактериальными свойствами.

А для дополнительного обеззараживания воздуха TherapyAir Smart оборудован дезинфицирующей ультрафиолетовой лампой, имитирующий бактерицидные свойства солнечного света, защищающей помещение от переносимых по воздуху патогенов, в том числе Covid-19.

Отрицательно заряженные ионы очищают пространство вокруг, «утяжеляя» находящиеся в воздухе частицы. Кроме этого, они способствуют нормализации артериального давлений, улучшению аппетит, повышению активности и способствуют ускорению обмена веществ в организме человека. Обогащенный отрицательно заряженными ионами становится не только полезным, но и «вкусным», им хочется наслаждаться.

Благодаря современным высокоточным датчикам и электронике, TherapyAir Smart способна самостоятельно определить степень загрязнения воздуха и отрегулировать скорость его очистки в помещении. Один из четырех цветов светодиодных индикаторов (красный, желтый, синий и зеленый) укажет на качество воздуха. TherapyAir Smart оснащена интеллектуальным сенсорным экраном. Управление устройством простое, интуитивно понятное и не требует специализированных навыков или особой подготовки.

Контроль за качеством воздуха в жилищах людей и общественных местах, где собирается, работает и отдыхает большое количество людей, - на сегодняшний день играет первостепенное значение, особенно в свете поразившей весь мир пандемии Covid-19. И речь не только о заботе о нашем здоровье, но и об одном из эффективнейших способов защиты от короновирусной инфекцией. Очиститель воздуха TherapyAir Smart прошел ряд тестов в независимой лаборатории в Германии и имеет сертификат, подтверждающий его эффективность в борьбе против Covid-19 и иных патогенных микроорганизмов.

Качество воздуха существенно воздействует на все аспекты нашей жизни, личной и профессиональной. Это крепкий иммунитет, защищающий нас даже в период эпидемий. Это увеличение продуктивности и снижение стресса, что положительно влияет на нашу работоспособность и хорошее настроение. Это гармоничное и правильное развитие наших детей. TherapyAir Smart очищает воздух и насыщает его кислородом, повышая концентрацию внимания и восприимчивость к новой информации у школьников.

Чистый воздух – это здоровая и долгая жизнь нас и наших близких. Дышите полной грудью!