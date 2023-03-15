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Белорусам разрешили менять фамилию или имя на псевдоним

Белорусам разрешили менять фамилию или имя на псевдоним

Белорусские граждане могут сменить имя или фамилию на псевдоним. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Дополнение к ранее указанным причинам, по которым человек мог сменить имя или фамилию, содержится в постановлении Совмина No 155 от 27.02.2023 года.

Теперь в пункт 72, содержащий уважительные причины, позволяющие получить официальное разрешение о смене фамилии, имени и отчества, добавлен еще один: желание носить имя, имя по используемым псевдонимом.

Ранее в документа были зафиксированы такие причины, по которым человек может сменить имя, фамилию или отчество, желание носить общую с мужем фамилию или вернуть девичью фамилию в случае развода.

Если усыновление не может быть оформлено, то желание носить фамилию, имя или отчество, соответствующие избранным национальным требованиям.

 

 

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Белорусам разрешили менять фамилию или имя на псевдоним
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