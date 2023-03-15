Белорусам разрешили менять фамилию или имя на псевдоним

Белорусские граждане могут сменить имя или фамилию на псевдоним. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Дополнение к ранее указанным причинам, по которым человек мог сменить имя или фамилию, содержится в постановлении Совмина No 155 от 27.02.2023 года.

Теперь в пункт 72, содержащий уважительные причины, позволяющие получить официальное разрешение о смене фамилии, имени и отчества, добавлен еще один: желание носить имя, имя по используемым псевдонимом.

Ранее в документа были зафиксированы такие причины, по которым человек может сменить имя, фамилию или отчество, желание носить общую с мужем фамилию или вернуть девичью фамилию в случае развода.

Если усыновление не может быть оформлено, то желание носить фамилию, имя или отчество, соответствующие избранным национальным требованиям.