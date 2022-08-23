Прекратите пить плохую воду!

Неоднократно каждый из нас слышал выражение «Человек состоит из воды на 80%» и, наверняка, задумывался, а насколько оно верно. Учебник по анатомии сообщает нам, общая вода в организме составляет: 50-55% массы тела женщины; 60-65% от массы тела мужчины; 65-70% от массы тела ребенка. А значит можно едва ли не с уверенностью заявить, что мы то, что мы пьем.

Не секрет, что самым распространенным источником получения воды для приготовления пищи и питься в городах на сегодняшний день является водопроводная сеть. Казалось бы, XXI век давно избавил нас от проблемы грязной и зараженной воды, ведь сейчас каждый крупный город имеет как минимум одну водоочистительную станцию, мимо которой не пройдет и капля. Однако же после этой, надо отметить, довольно грубой очистки, вода преодолевает километры поврежденных коррозией труб и гидротехнических сооружений из бетона и металла перед тем, как попасть в наши стаканы.

«Человек выпивает 90% своих болезней»

Луи Пастер



Сами для себя ответьте на вопрос, будет ли такая вода по-настоящему чистой? Хотели бы вы, чтобы такую воду пили ваши дети?

Ответ становится очевидным, стоит взглянуть на современный рынок продажи и доставки бутилированной чистой воды в нашей стране. По данным новостного агентства BBC Russian продажи питьевой воды в пластиковых бутылках за последние годы перекрыли продажи даже сладкой газировки, а жители городских районов все чаще отдают предпочтение бутилированной предварительно очищенной воде даже для приготовления пищи, нежели водопроводной. Таким образом покупка становится регулярной ежемесячной статьей расходов в семейном бюджете. И статьей весьма немалой: в среднем семья из трех человек за 30 дней выпивает около 200 литров воды.

Разумной альтернативой приобретению бутилированной воды становятся стационарные фильтры и системы очистки воды. Применяя современные технологии и работая в тесном сотрудничестве с врачами, компания Zepter International разработала инновационные системы очистки и смягчения воды Edel Wasser, CleanSymag и Aqueena Pro, которые не только сумеют сэкономить семейный бюджет, но и, что намного важнее, поднимут качество питьевой воды в вашем доме на принципиально новый уровень.

Edel Wasser, CleanSymag – это компактная комплексная система очистки воды, обеспечивающая не только ее полное обеззараживание и фильтрацию от вредных примесей, таких как хлор, кадмий, фтор, свинец и еще более восьмиста вредных примесей, но и существенно смягчающая жесткую воду. Пятиступенчатая система очистки воды на основе самой эффективной технологии обратного осмоса гарантирует высочайшее качество воды. Одного комплекта фильтров хватает на 2 года бесперебойной работы даже с в домах с особо загрязненной и жесткой водой.

Еще один существенный плюс данного устройства – автономность и компактные размеры. Для работы Edel Wasser не требует подключения к электрической сети, а благодаря удобным габаритам прибор легко становится в удобное место на кухне или в жилой комнате, не загромождая пространства и не отнимая места на рабочих поверхностях. А благодаря лаконичному дизайну, Edel Wasser с легкостью впишется в любой современный интерьер. Такое устройство не только существенно повысит качество жизни, но и позволит сэкономить на приобретении бутилированной воды в магазинах и расходах на электроэнергию.

Aqueena Pro – еще одна ультрасовременная высокотехнологичная система фильтрации и очистки воды от Zepter. Она была разработана с использованием эффективной технологии обратного осмоса. Пятиступенчатая, как и в системе Edel Wasser, система фильтрации обеспечивает максимальную степень очистки и обеззараживания воды. Вредные бактерии и микроорганизмы, тяжелые металлы, ржавчина, частички плесени, мышьяк, - Aqueena Pro эффективно справляется с любыми вредными веществами и примесями, встречающимися в водопроводной воде. Еще одним немаловажным плюсом устройства можно назвать его простой, интуитивно понятный интерфейс, который выводится на интеллектуальный экран. Достаточно наполнить резервуар обычной водой (объем резервуара 9,5 литров) и нажать на кнопку. Прибор интегрируется под любую домашнюю мойку, не занимает много места и легко обслуживается. Фильтра хватает на год бесперебойной работы, а его замена в домашних условиях не потребует от владельцев прибора ни особых усилий, ни специализированных знаний.

Edel Wasser, CleanSymag и Aqueena Pro – это новое слово в технологиях очистки питьевой воды в домашних условиях. Они навсегда избавят вас от необходимости ежемесячно покупать многолитровые бутыли с водой и тратить время на поиски подходящих фильтрующих вкладышей для малоэффективных фильтров-кувшинов, позволят сэкономить электричество и уменьшить количество пластикового мусора. А также не займут много места в квартире или доме и, самое главное, с их системой управления справится даже маленький ребенок.

Чистая питьевая вода – это естественная потребность человеческого организма. Именно от качества воды напрямую зависят здоровье всех внутренних органов, продуктивность и даже настроение. Сегодня, в условиях все ухудшающегося состояния окружающей среды, наша первостепенная задача обеспечить себя, свою семью, родных и близких качественными натуральными продуктами и, в первую очередь, чистой питьевой водой для гармоничного и правильного развития наших детей и долголетия наших родителей.