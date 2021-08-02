Закупки белорусской техники в лизинг увеличат на 200 млн руб

В результате общий объем финансирования Банком развития государственных программ в 2021 году составит 1,244 млрд рублей.

Дополнительные средства на 2021 год выделены правительством. Для этого внесены изменения в план финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 2021 году, утвержденный постановлением Совета Министров от 22.01.2021 №32.

Согласно постановлению №427 от 28.07.2021 объем финансирования мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг), в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. №146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования», увеличен на 200 млн рублей до 700 млн рублей.

Вероятно, кроме традиционно декларируемой помощи агросектору и другим участникам госпрограмм, таким образом предполагается поддержать и те заводы, которые могут столкнуться с сокращением продаж в связи с введением зарубежных санкций. Как сообщает пресс-служба Банка развития, общий объем финансирования банком государственных программ и мероприятий в 2021 году составит 1,244 млрд рублей в эквиваленте.

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