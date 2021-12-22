В Беларуси появится закон «О лизинговой деятельности»

Спойлер: существенных изменений для участников рынка не будет, но Нацбанк получит больше полномочий по регулированию этого вида экономической деятельности.

Как сообщает Управление информации и общественных связей Национального банка, на общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «О лизинговой деятельности». При этом отмечается, что одними из основных целей подготовки законопроекта являются: обеспечение стабильного финансового состояния рынка лизинга, повышение прозрачности деятельности лизинговых организаций, сокращение теневого рынка, а также - правовое регулирование лизинговой деятельности с учетом ее особенностей. Замечания и предложения по тексту документа могут быть высказаны на Правовом форуме Беларуси до 27 декабря 2021 года.

Законопроект и в самом деле не обещает никаких «революций» - ужесточения требований к участникам рынка, изменения «правил игры» или введения каких-то новых условий. Фактически он просто аккумулирует и структурирует все те правовые основы осуществления лизинговой деятельности на территории Республики Беларусь, которые есть сейчас, но просто регулируются разными документами. Это подтвердил директор Ассоциации лизингодателей Беларуси Сергей ШИМАНОВИЧ:

- При создании законопроекта преследовались две основных цели. Первая - создать нормативно-правовой акт, который включил бы в себя все уже существующие положения по регулированию лизинговой деятельности. В частности, нормы Указа Президента №99 от 25 февраля 2014 г. «О вопросах регулирования лизинговой деятельности», Правил осуществления лизинговой деятельности и ряда других документов.

Вторая цель предусматривает законодательное оформление новаций, которые, в первую очередь, заключаются в расширении полномочий Национального банка как регулятора лизинговой деятельности. Так, Национальный банк получит возможность устанавливать минимальный размер уставного фонда и собственного капитала лизинговых организаций, а также требования к этим организациям для допуска на финансовый рынок, для осуществления лизинговой деятельности с определенными предметами, определенными категориями лизингополучателей и т.д.

Национальный банк получит механизм быстрого реагирования на любые отрицательные тенденции, возникающие на рынке. Как, например, было с некоторыми микрофинансовыми организациями, которые «мимикрировали» под лизинговые структуры и стали заниматься возвратным лизингом мобильных телефонов и другой бытовой техники. При этом они вели себя некорректно по отношению к лизингополучателям. Теперь (точнее, после принятия закона) Национальный банк сможет оперативно вмешаться и прекратить деятельность недобросовестных игроков.

В законопроекте нет конкретики - каких-то цифр по размеру, например, уставного фонда или нормативного капитала. Они, конечно же, появятся спустя какое-то время после его принятия. Но правила осуществления лизинговой деятельности этот документ не меняет. Максимум - конкретизирует какие-то моменты, уточняет формулировки и более четко структурирует все то, что сейчас прописано в нескольких нормативных правовых актах.

По состоянию на 1 октября 2021 г. совокупный объем портфеля лизинговых организаций Беларуси составлял около 7,1 млрд рублей, что на 12,2% больше, чем в начале года. 86,51% совокупного размера лизингового портфеля пришлось на инвестиционный лизинг (около 6,14 млрд руб.). Доля потребительского лизинга по итогам III квартала оценивалась в 13,49 % (свыше 957 млн руб.). Соответственно, на возвратный и международный лизинг пришлось 3,93 и 0,35% от совокупного размера лизингового портфеля. То есть, рынок в целом рос быстрее инфляции, и это дает основания полагать, что итоги года для него окажутся, как минимум, не хуже, чем в 2020-м.

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