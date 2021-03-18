Как не попасть на штрафы, приобретая легковой автомобиль в компанию

Спойлер: нужно подсчитать, сколько месяцев прошло после погашения задолженности по обязательным платежам.

Возможно, многие руководители предприятий забыли, что еще 12 марта 2013 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь №119. В соответствии с этим документом покупка юрлицом легкового автомобиля (в том числе, в лизинг) возможна только при условии отсутствия просроченной задолженности по ряду платежей. А срок отсутствия такой задолженности - три календарных месяца до даты приобретения легкового автомобиля (либо заключения договора).

В соответствии с пп.1.1 этого нормативного акта, юридические лица вправе приобретать на возмездной основе, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), легковые автомобили в целях использования их в качестве служебных легковых автомобилей при отсутствии в течение последних трех календарных месяцев до даты их приобретения (заключения договора) просроченной задолженности:

по выплате заработной платы;

по платежам за потребленные энергоресурсы;

по обязательным платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;

по кредитам, полученным под гарантию Правительства Республики Беларусь, а также под гарантии, выданные местными исполнительными и распорядительными органами (за исключением юридических лиц, которым предоставлена отсрочка/рассрочка погашения просроченной задолженности либо установлены иные меры государственной поддержки по ее погашению).

- В белорусском законодательстве есть отдельные «спящие» одиозные нормы. Они спят до поры, до времени. Но в нужный момент может быть легко запущена репрессивная машина по изъятию частной собственности, - комментирует заместитель председателя РОО «БНПА» Сергей ВАРИВОДА. - И если, например, юридическое лицо любой формы собственности в течение 3-х месяцев со дня возникновения какой-либо из вышеуказанных задолженностей всего лишь заключило договор на приобретение легкового автомобиля, который может быть исполнен даже через полгода - год, то на руководителя юридического лица налагается штраф в размере от 600 до 1000 базовых величин.

Заметьте, долга нет! Ваша компания квита и с бюджетом, и с сотрудниками, но стоит лишь не выдержать трехмесячный срок, и органы ДФР Комитета государственного контроля выпишут руководителю организации штраф от 17 400 до 29 000 рублей. А это - полугодовая зарплата хорошего директора.

Специалисты отмечают, что хотя данная норма Указа №119 до сих пор не внесена в КоАП и ПИКоАП, согласно п.4 Указа она действует до вступления в силу закона Республики Беларусь о внесении таких дополнений и изменений. Несмотря на то, что согласно последним изменениям в КоАП штрафы на граждан, включая должностных лиц, не могут превышать 200 б.в.

С учетом ухудшения экономического положения предприятий, им сейчас сложно обойтись без задолженностей в течение нескольких месяцев подряд. А значит, даже при наличии средств, приобретая легковой автомобиль, их руководители могут легко попасть под приличные санкции. И такие «кейсы» в Беларуси, к сожалению, уже есть…

Кстати, по статистике автомобильной ассоциации БАА за 2020 г. в стране официальными дилерами было продано 52 768 новых автомобилей. В среднем 30-35% из них каждый год покупают юрлица. Добавим сюда 4 557 договоров лизинга легковых автомобилей, которые, по данным Ассоциации лизингодателей Беларуси, только за 9 месяцев 2020 г. заключили субъекты хозяйствования, и получится, что поле для деятельности у правоохранительных структур - более чем значительное…

Ссылки по теме:

Рынок лизинга. От ажиотажного спроса – к депрессии

Ввоз автомобилей в Беларусь снизится впервые с 2017 года