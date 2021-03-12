Продажи новых автомобилей упали на треть. Что дальше?

Эксперт: в 2021-м авторынок в Беларуси может обвалиться ниже уровня 2018 года.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в январе 2021 года продажи новых автомобилей упали на 37,6% в сравнении с декабрем прошлого года. За месяц было продано 2 760 автомобилей, включая легкий коммерческий транспорт. Для сравнения: год назад сбыт в январе составил 3 908 новых авто. А в целом по итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей автодилеров - членов БАА - упали на 22%.

По мнению Сергея ВАРИВОДЫ, заместителя председателя правления БАА, в прошлом году главным фактором, спасшим авторынок от катастрофического обвала, стала девальвация. Повторится ли она в 2021-м - неизвестно. Кроме того, на рынке практически не осталось кредитных ресурсов, растут цены на бензин и, конечно, на сами автомобили…

- Ближайшие год-два автопроизводители ЕАЭС будут постепенно возмещать потери от девальвации и повышения ставок утилизационного сбора, - говорит специалист. - В ближайшие месяцы падение авторынка ускорится, в том числе из-за эффекта высокой базы первого квартала прошлого года (та самая девальвация). Не исключаю, что квартал к кварталу мы увидим минус 40%, а март провалится наполовину. Думаю, что рынок новых автомобилей не сможет удержаться даже на уровне 2018 года, когда было продано более 48 тысяч легковушек.

Скорость падения дилерских продаж зависит и от действий правительства. 4-кратный рост ставок утильсбора на импорт из-за пределов Таможенного союза и продолжающийся негативный эффект от действия льгот многодетным и инвалидам по Указу №140 продолжат выдавливать покупателей из дилерских салонов.

В 2020 году согласно данным Белстата гражданами (в основном с использованием льгот по Указу №140) было ввезено из-за пределов ЕАЭС 23 202 легковых автомобиля. В основном - б/у. Рост импорта в этом сегменте составил 34,2%. При этом общий импорт легковых автомобилей - новых и подержанных, - ввозимых физическими и юридическими лицами из государств ЕАЭС и из-за пределов Содружества, составил 93 500 штук.

Что касается начала 2021 года, то лидером продаж в январе стал бюджетный сегмент: на первом месте - Lada (621 проданный а/м), на втором - Geely (315), а на третьем - Skoda (279 автомобилей).

Ссылки по теме:

Белорусам пора готовиться к подорожанию автомобилей

Ввоз автомобилей в Беларусь снизится впервые с 2017 года