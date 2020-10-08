Ввоз автомобилей в Беларусь снизится впервые с 2017 года Еще не опубликовано

Председатель совета директоров Группы компаний «Интеллект» Сергей ВАРИВОДА прогнозирует спад продаж новых автомобилей.

- Согласно данным Белстата, за январь-май 2020 г. в страну ввезено 37 777 легковых автомобилей (код ТН ВЭД 8703). Как новых, так и бывших в употреблении, ввезенных физическими и юридическими лицами. Рост составил всего 3,1% к соответствующему периоду прошлого года.

С учетом уже опубликованных данных БАА и оценки состояния авторынка в июле-августе, можно смело утверждать, что на данный момент общий импорт легковых автомобилей ушел «в минус» относительно соответствующего периода прошлого года и по итогам 2020-го ввоз автомобилей в Беларусь снизится впервые с 2017 г.

Частично падающий импорт легковых автомобилей компенсируется растущим внутренним автопроизводством. Однако местное производство легковушек в 2020 г. не спасет рынок от спада. Под общим рынком в данном материале понимается совокупный первичный импорт и внутреннее производство без учета последующих вторичных перепродаж.

И в этом нет ничего удивительного: экономика снова падает, доходы граждан - стагнируют, банковские ставки - на запредельном уровне, а настроения потребителей - никудышные. При этом на потребительские настроения влияет не только фактор неопределенности, связанный с последствиями президентских выборов и отношение нынешнего руководства страны к экономике, частному бизнесу, среднему классу, но и сильнейшие девальвационные ожидания.

Эти ожидания нарастают и в какой-то момент даже могут обеспечить рост продаж отдельных видов товаров, в том числе, и автомобилей. Но в условиях отсутствия фундаментальных факторов роста рынка, это означает лишь смещение будущего спроса на текущий период. Так что зима, скорее всего, будет холодной во всех смыслах.

Конечно, на любом рынке обвал не бывает бесконечным. В отсутствие новых сильных шоков, которые могут привести к существенной девальвации валюты или массовым дефолтам, дилерские продажи будут находиться «на дне» около полугода с последующим медленным восстановлением от уровней «- 40-50%» к уровням «-20-30%» к соответствующему периоду прошлого года. На большее, по крайней мере, до конца первого квартала следующего года рассчитывать не приходится.

Константин КОРЖЕВИЧ

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