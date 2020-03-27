Рынок легковых автомобилей. Впереди – полная неизвестность

Продажи официальных дилеров бурно росли ив 2019 г., и в I квартале 2020-го. Но уже к лету, скорее всего, наступит резкий спад.

В прошлом году в нашей стране было продано 64,5 тыс. новых машин, или на 22% больше, чем в 2018-м (52,8 тыс. ед.). 2019-й оказался самым успешным за всю историю отечественного авторынка. При этом рекордные темпы роста были зафиксированы в I квартале, когда показатели увеличились более чем на 50%, а затем темпы стали сокращаться.

По словам председателя правления Автомобильной ассоциации БАА Сергея Михневича, на значительный рост продаж повлияли отложенный спрос, который сформировался в 2014-2016 гг., а также появление новых выгодных инструментов финансирования, предоставленных автодилерами. При этом, подводя итоги 2019 г., он отметил, что в 2020-м белорусские автодилеры не ожидают значительных темпов роста продаж. И будет хорошо, если рынок сохранится на прошлогоднем уровне.

Между тем, немного замедлившись в начале года, продажи автомобилей в Беларуси в I квартале 2020-го снова рванули вверх. Вероятно, в связи со значительной девальвацией российской и белорусской валют и общей паникой на рынке. Но уже сейчас эксперты предупреждают, что это ненадолго. Во-первых, спрос в значительной степени был насыщен еще в прошлом году, во-вторых, банки начали ограничивать кредитование и повышать ставки. Так что следующий квартал наверняка окажется для дилеров куда более печальным.

Что касается общей картины, то одним из наиболее интересных трендов авторынка последнего времени является прогресс LADA. В прошлом году впервые за долгое время российская марка стала самой популярной в Беларуси, обойдя Renault. Всего в 2019-м было продано 16 281 автомобиль под этим брендом - на 55,3% больше, чем в 2018-м. Второе место у Renault - 11 895 реализованных машин (рост на 5,2%). Тройку лидеров замкнул Volkswagen - 7 919 продаж (+14,2%).

Следует отметить также очевидный прогресс Geely, которых в 2019-м было продано почти вдвое больше (6 894 ед.). И хотя китайский бренд по-прежнему на 4-й позиции, но его отставание от 3-го места уже не так велико, как в 2018-м. Замыкает пятерку лидеров по продажам в Беларуси KIA (4 029 автомобилей).

Полный обзор ситуации на белорусском авторынке - читайте в статье А. Алесина «Новые машины всегда в цене» в журнале «Директор» №2/2020.

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