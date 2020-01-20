Продажи новых автомобилей в Беларуси начали проседать

Заместитель председателя Автомобильной ассоциации (БАА) Сергей ВАРИВОДА считает, что автомобильный рынок входит в зону турбулентности.

К концу 2018 года автомобильный рынок страны утратил позитивную динамику. Если за первый квартал дилерские продажи в сегменте легковых автомобилей по инерции прошлых двух лет выросли на 50%, то уже к началу зимы рост сошел на нет. И хотя по итогам года определенный рост продаж новых легковых автомобилей сохранился, динамика последнего квартала внушает дилерам серьезные опасения.

- Рынок не только замедляется, но меняется и структура продаж, - подчеркнул эксперт в интервью журналу «Директор». - Под давлением 140-го Указа рынок снова развернулся в сторону ввоза подержанных автомобилей. Если общий импорт всеми игроками авторынка и по всем каналам в 2019 г. прирастет на 27%, то ввоз автомобилей физическими лицами из-за пределов ЕАЭС увеличится на 200% к уровню прошлого года! Дилеры оказались не готовы к такому развитию событий. Под давлением избыточных стоков цены на новые легковые автомобили заметно ушли вниз. За сохранение доли рынка приходится платить прибылью. Или убытками - у кого как…

Ожидания на 2020 г. у дилеров - пессимистичные. Это пока трудно назвать прогнозом, так как нет ясности по условиям функционирования белорусской экономики в следующем году (имеется в виду, прежде всего, союз с Россией). По оценкам БАА, вероятно, совокупные продажи новых легковых автомобилей в стране покажут слабую положительную динамику при условии сохранения бюджетной поддержки для Geely и сохранения льгот для инвалидов и многодетных в соответствии с Указом № 140.

- Но продажи новых легковых автомобилей дилерами-импортерами покажут скорее минус, чем плюс. Базовый прогноз - нулевой рост. Однако, поскольку автопроизводители Российской Федерации имеют хронически недозагруженные производственные мощности, избыточное предложение на рынке будет сохраняться. Значит, цены по-прежнему останутся под давлением, а маржинальность дилерской деятельности - небольшой. На продажи будет также оказывать давление инфляционный рост цен, подстегиваемый увеличением утилизационного сбора в Российской Федерации, и постепенное ослабление курса белорусской валюты к российскому рублю, - констатировал С. Варивода.

Подробнее об этом - читайте в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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