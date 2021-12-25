«Разогреть» авторынок сейчас могут только доступные банковские кредиты

Продажи новых легковых автомобилей в этом году упадут на 10-15%. Как говорят эксперты, ситуация не изменится, пока банки не вернутся на рынок автокредитования.

По данным БАА за 11 месяцев текущего года в Беларуси продано 43 099 новых автомобилей. В том числе легковых - 37 493, коммерческих – 5 606. С начала года лидерами продаж в стране являются бюджетные модели: LADA Vesta – 4 418 а/м, Volkswagen Polo – 3 081 и Kia Rio – 2 269 штук. А в ноябре тройку лидеров и подавно составили только российские и китайские машины: LADA Vesta, Geely Coolray и Geely Atlas Pro.

Ситуацию на рынке для Director.by прокомментировал член правления БАА Сергей ВАРИВОДА:

- Главной особенностью автомобильного рынка страны в уходящем году я бы назвал высокую волатильность. Факторы спроса и предложения словно соревновались друг с другом на спринтерской дистанции. И. по правде говоря, к концу года сложно определить, кто кого опередил на финише года.

Все предыдущие годы авторынок Беларуси функционировал в условиях устойчивого преобладания факторов спроса. Это был рынок покупателя. Стал ли он рынком продавца в уходящем году? Не думаю. По крайней мере далеко не в той мере, как в Российской Федерации, где автодилеры на дефиците автомобилей взвинтили маржу до невиданных ранее размеров.

Однако ограниченное предложение автомобилей становится существенным фактором баланса рынка. Это позволяет более-менее комфортно существовать автомобильным дилерам, да и операторам «серого рынка», но не является хорошей новостью для потребителей. Как известно, дефицит толкает вверх цены, и цены действительно растут темпами вдвое выше потребительской инфляции.

В текущем году продажи новых легковых автомобилей сохранятся на уровне где-то между 2017 и 2018 годами и упадут к 2020 году на 10-15%. Проблема в том, что для разогрева рынку явно не хватает доступной ликвидности. Сбережений большинства потребителей недостаточно для совершения таких покупок, а автокредитование практически весь год стагнировало. Пока нишу финансирования дилерских продаж заняли лизинговые компании, но они не могут в полной мере заместить банковские кредиты в силу ограниченного доступа к длинным деньгам, да и деньгам в принципе…

Первое полугодие 2022 года, вероятнее всего, также пройдет по сценарию конца уходящего года. Предложение будет ограничено, но спрос тоже пока не имеет ярко выраженной тенденции к росту. Волатильность на рынке сохранится, но существенного роста продаж не просматривается. Как-то изменить эту ситуацию может лишь возврат банков на рынок автокредитования.

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