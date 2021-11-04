Цены на новые автомобили растут на 1-2% в месяц

В Беларуси всегда было проблемой - продать автомобиль. Сейчас проблема в том, чтобы… его купить. Почему так происходит - объяснил руководитель компании-автодилера Сергей ВАРИВОДА.

По словам эксперта, хотя сентябрьская статистика дилерских продаж показала рост около 23% к соответствующему периоду прошлого года, вероятность быстрого восстановления автомобильного рынка после падения в прошедшем году - невелика. Скорее всего, по итогам 2021-го автодилерам удастся продать около 40 тыс. легковых автомобилей, что на треть меньше, чем в 2019 году и ниже уровня продаж в 2020-м.

- Хотя белорусский рынок новых легковых автомобилей на 80% зависит от поставок из Российской Федерации, у него своя судьба и своя траектория, - говорит С.Варивода. - С одной стороны, доминирование российского автопрома задает ценовой тренд. Поэтому оцениваемый в текущем году уже в 20% рост цен на российском рынке означает соответствующий рост цен и в Беларуси. Еще 2% к стоимости новых авто российской сборки добавило ослабление белорусского рубля по отношению к российскому за девять месяцев текущего года.

Но беда не только в этом. И даже не в слабо выраженной динамике реальных доходов населения, высоких процентных ставках и в неопределенных потребительских настроениях. По данным Forbes, из-за дефицита чипов, с которым столкнулся мировой автопром в этом году, в мире будет выпущено на 7-9 млн автомобилей меньше, чем в 2020-м. Суть проблемы такова: после того, как ведущие автоконцерны из-за сокращения спроса в 2020 году сократили закупки полупроводников, спрос на чипы переместился в сегмент бытовой электроники, компьютеров и медицинского оборудования. И сейчас, когда мировой автопром восстанавливает объемы производства, чипов стало элементарно не хватать на всех.

Хотя, по словам эксперта, проблема дефицита микросхем - главная, но не единственная из влияющих на производство в мировом автопроме:

- Ограничительные меры китайского правительства в связи с невиданным скачком цен на энергоносители создают потенциальную угрозу поставок всего и вся из Поднебесной. Продукция химической промышленности, автомобильный пластик, резинотехнические изделия и даже магний, используемый в производстве автомобильного алюминия - вот далеко не полный перечень дефицита, который будет сказываться на объемах выпуска автомобилей по всему миру.

Таким образом, на рынок новых автомобилей в Беларуси сейчас влияет несколько разнонаправленных факторов. Невысокий спрос, связанный, прежде всего, со снижением доходов населения и отсутствием недорогих и массовых банковских кредитов - с одной стороны. А также дефицит автомобилей и рост цен на них - с другой. Возможно, именно это и не дает рынку упасть еще ниже.

- Конкуренция этих факторов в ближайшие полгода-год определит дальнейшую траекторию рынка легковых автомобилей в Беларуси, - считает С.Варивода. - Причем, не только новых, но и бывших в употреблении. Ограниченность предложения у отдельных автодилеров меняет потребительские предпочтения. В условиях высокой неопределенности и постоянного роста цен никто не хочет ждать и делает выбор в пользу тех дилеров, которые в данный момент располагают автомобилями на складе. Но таких автомобилей все меньше, а сроки поставок под заказ - все длительнее. Вероятно, ценник на автомобили продолжит расти с темпом 1-2% в месяц. В среднесрочной перспективе это еще больше остудит и без того «холодный» рынок. Впрочем, в краткосрочной перспективе спрос могут подогреть высокие инфляционные ожидания.

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