Белорусский авторынок уходит в пике

По сравнению с I кварталом 2020 г., продажи новых автомобилей в январе-марте 2021-го упали на 43,5%.

По данным Беларусской автомобильной ассоциации (БАА) за первый квартал автодилеры продали 9 057 новых авто. Год назад этот показатель превысил 16 тыс. единиц. Т.е. падение продаж составило 43,5%. Как отмечают эксперты, такая динамика во многом обусловлена высокой базой продаж в марте прошлого года, когда в период девальвации рубля белорусы скупили все складские запасы дилеров.

Снижение продаж новых автомобилей отмечается в стране с апреля 2020 года. Основные причины известны - снижение доходов населения, изменение покупательских приоритетов и сворачивание автокредитования. Что будет дальше – судить сложно, но недавно заместитель председателя правления БАА Сергей Варивода прогнозировал, что скорее всего в 2021-м «рынок новых автомобилей не сможет удержаться даже на уровне 2018 года, когда было продано более 48 тысяч легковушек».

Первые месяцы года пока подтверждают этот прогноз. Недавно Национальный банк обнародовал результаты очередного мониторинга инфляционных ожиданий населения, согласно которым ощущаемый уровень инфляции в стране составляет в среднем 12,9%. В этой ситуации большинство населения предпочитает воздержаться от совершения крупных покупок. Это подтверждают и ритейлеры, у которых упали продажи, прежде всего, дорогих товаров.

В ТОП-10 автобрендов по количеству проданных автомобилей за I квартал 2020 г. произошли заметные изменения. Интересно, что все марки, которые оказались за пределами ТОП-10, продали менее 100 авто за квартал. При этом ни одной машины не продали в Беларуси за январь-март «Шевроле-Нива», Mitsubishi, MINI, Maserati и Ford.

ТОП-10 автобрендов по количеству проданных автомобилей

Марки январь февраль март 1 квартал LADA (2 дилера) 621 658 1050 2329 Geely (все дилеры) 315 468 650 1433 Volkswagen 256 374 445 1075 Kia (все дилеры) 245 309 358 912 Škoda 279 325 241 845 Renault 239 206 284 729 Hyundai 191 174 290 655 Toyota (2 дилера) 58 95 123 276 Nissan 56 68 99 223 Mazda 35 34 37 106

Источник: belretail.by

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